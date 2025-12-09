Alineaciones PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: Alineaciones probables de PSV Eindhoven y Atlético de Madrid en la jornada 6 de la Champions League

Simeone, con cuatro bajas en su convocatoria, mantiene varias dudas en su once, entre ellas la titularidad o no de Johnny Cardoso, que se ha recuperado de un golpe en la rodilla y es la gran novedad en la lista

Alejado a 9 puntos del liderato en LaLiga después de dos derrotas consecutivas ante FC Barcelona y Athletic, el Atlético de Madrid retoma la Champions League con el objetivo de ganarse un sitio entre los ocho primeros clasificados de esta Fase Liga y lograr así un billete directo para los octavos de final. La importante victoria de la pasada jornada ante el Inter de Milán colocó a los colchoneros a un punto de ese objetivo y dejó prácticamente encarrilado, como mal menor, el primer reto de estar en el 'top 24', lo que asegura jugar la eliminatoria previa. Pero Simeone y los suyos quieren más, y para ello deberán romper su particular maleficio lejos del Metropolitano.

Hasta ahora, las dos comparecencias a domicilio del conjunto rojiblanco se han saldado con sendas derrotas ante Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0). Ahora toca visitar a un PSV Eindhoven que se encuentra en racha, pues suma 13 encuentros seguidos sin perder. Una serie de resultados que le ha llevado no solo a liderar la Eredivisie, sino a enlazar cuatro resultados positivos en Champions, donde solo tiene un punto menos que el Atlético (8).

Tras caer de forma un tanto sorprendente en el estreno ante el Union Saint-Gilloise por 1-3, los pupilos de Peter Bosz se han recuperado con sendos empates a uno frente a Bayer Leverkusen y Olympiacos a domicilio y dos meritorias goleadas contra el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4). Unos resultados que ponen en alerta a un Atlético al que, no obstante, le sonríen los precedentes, pues nunca ha perdido contra el equipo neerlandés en sus seis enfrentamientos.

Las bajas del Atlético de Madrid

En Eindhoven, el Atlético sufre de nuevo cuatro bajas. La última es Clement Lenglet, por una contractura muscular contra el Athletic por la que fue cambiado en el minuto 61. Ya estaban fuera de acción tanto José María Giménez y Álex Baena, por sendas lesiones musculares ante el Barcelona, como Marcos Llorente, que se pierde su quinto encuentro.

Titulares indiscutibles estos tres últimos en el once tipo de esta temporada de Diego Simeone, el técnico deberá rearmar de nuevo su alineación en determinados puestos, mientras mantiene la duda de Johnny Cardoso, presente en la convocatoria. Si está o no para la titularidad es una de las dudas de la alineación, en la que hay nombres aparentemente fijos: el portero Jan Oblak, el lateral Nahuel Molina, el central David Hancko, los extremos Giuliano Simeone y Nico González, el centrocampista Pablo Barrios y el delantero Julián Álvarez, cuyo bajón en los últimos duelos es preocupante.

Las dudas de Simeone

En el once de Simeone para este martes quedan por descubrir varias posiciones: si Robin Le Normand regresa ya al centro de la defensa, junto a Marc Pubill, notable en San Mamés, o en su lugar; si es Koke Resurrección o Johnny Cardoso quien forma en el medio; si Hancko ejerce de central o lateral izquierdo; si hay un sitio, en ese caso, para Matteo Ruggeri por la banda; si vuelve a jugar Thiago Almada para suplir a Baena o, más probable, si da recorrido arriba a Alexander Sorloth o Antoine Griezmann para respaldar en ataque a ‘La Araña’...

El PSV también llega con dudas en su once

Por su parte, el PSV Eindhoven llega sin Alassane Plea, Ruben Van Bommel ni Myron Boadu, lesionados, y pendiente de las dudas de Mauro Júnior e Ivan Perisic, quienes no jugaron en el último triunfo ante el Heerenveen. Pese a ello, Peter Bosz tiene una estructura muy definida en su once, con la reconversión del centrocampista y capitán Jerdy Schouten a la defensa, con una muy buena salida de balón, para formar el elogiado centro de la zaga con el español Yarek Gasiorowski. Su compenetración y su rendimiento son halagados por el técnico, que ya dispone desde el pasado sábado de Anass Salah-Edine, su lateral izquierdo titular.

Alineaciones probables:

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Edine; Verman, Til, Mauro Júnior o Wanner; Man, Pepi y Perisic o Saibari.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Julián Alvarez y Griezmann o Sorloth.