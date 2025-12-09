PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 6 de la Champions League

Los colchoneros retoman la máxima competición continental con el objetivo de pasar página de sus dos tropiezos consecutivos en LaLiga y dar un gran paso hacia el 'top 8' que garantiza el pase directo a los octavos

Tras dos derrotas consecutivas en LaLiga, ante FC Barcelona y Athletic, que le han alejado a 9 puntos del liderato, el Atlético de Madrid retoma la Champions League con el objetivo de ganarse un sitio entre los ocho primeros clasificados de esta Fase Liga y lograr así un billete directo para los octavos de final. La importante victoria de la pasada jornada ante el Inter de Milán colocó a los colchoneros a un punto de ese objetivo y dejó prácticamente encarrilado, como mal menor, el primer reto de estar en el 'top 24', lo que asegura jugar la eliminatoria previa. Pero Simeone y los suyos quieren más, y para ello deberán romper su particular maleficio lejos del Metropolitano.

La racha del PSV Eindhoven

Hasta ahora, las dos comparecencias a domicilio del conjunto rojiblanco se han saldado con sendas derrotas ante Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0). Ahora toca visitar a un PSV Eindhoven que se encuentra en racha, pues suma 13 encuentros seguidos sin perder. Una serie de resultados que le ha llevado no solo a liderar la Eredivisie, sino a enlazar cuatro resultados positivos en Champions, donde solo tiene un punto menos que el Atlético (8).

Tras caer de forma un tanto sorprendente en el estreno ante el Union Saint-Gilloise por 1-3, los pupilos de Peter Bosz se han recuperado con sendos empates a uno frente a Bayer Leverkusen y Olympiacos a domicilio y dos meritorias goleadas contra el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4). Unos resultados que ponen en alerta a un Atlético al que, no obstante, le sonríen los precedentes, pues nunca ha perdido contra el equipo neerlandés en sus seis enfrentamientos.

Los precedentes entre PSV Eindhoven y Atlético de Madrid

Ambos equipos se vieron las caras en Champions la fase de grupos de las ediciones 08/09 y 16/17, saldándose los cuatro encuentros con triunfos rojiblancos: por 0-3 (con doblete de Agüero y un tanto de Maniche) y por 0-1 en el Philips Stadion (Saúl),y por 2-1 (Simao y Maxi Rodríguez) y 2-0 (Gameiro y Griezmann) en el Vicente Calderón. Además, también protagonizaron un cruce directo en los octavos de final en la campaña 15/16, con clasificación colchonera por penaltis tras sendos empates a cero.

¿Dónde ver por TV el PSV Eindhoven - Atlético de Madrid de la Champions League?

El partido que disputan PSV Eindhoven y Atlético de Madrid este martes 9 de diciembre dará comienzo a las 21:00 horas en el Philips Stadion de Eindhoven (Países Bajos) y se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones 2.

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo.