La buena y mala noticia que deja la victoria del Barça ante el Eintracht

El conjunto de Hansi Flick volvió a encajar primero por quinto partido consecutivo, aunque los azulgranas reaccionaron a tiempo y se llevaron el triunfo en los encuentros citados, excepto contra el Chelsea en Stamford Bridge

El Barcelona salió victorioso de su enfrentamiento contra el Eintracht, correspondiente a la jornada seis de la UEFA Champions League. Un doblete de Koundé en tres minutos de la segunda parte decantó la balanza a favor de los de Hansi Flick, que siguen en su pelea por terminar la fase de liga entre los ocho primeros. Sin embargo, el Spotify Camp Nou volvió a ser testigo de los problemas defensivos de su equipo, que empezaron encajando gol por quinto encuentro consecutivo, pese a que la reacción tras el descanso fue inmediata, lo que llevó al triunfo culé.

Cuarta remontada seguida de los de Hansi Flick

Tras el contundente triunfo por 4-0 ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou, el Barcelona visitaba al Chelsea en Stamford Bridge. Los de Hansi Flick comenzaron perdiendo con un gol de Koundé en propia puerta en el minuto 27, antes de la sentencia en la segunda parte de Estevao y Delap. No obstante, la tónica se iba a volver a repetir en el encuentro contra el Alavés, que comenzaron amenazando con el gol de Pablo Ibáñez, pero el resultado final sería muy distinto que al de Londres, con victoria azulgrana. De esta manera, los blaugrana tenían que recibir al Atlético de Madrid y jugar ante el Betis en La Cartuja, en los duelos de LaLiga. En ambos volvió a recibir gol en primera instancia, poniéndose por debajo en el marcador, pero la reacción de los jugadores fue clave para lograr los tres puntos y distanciar aún más al Real Madrid de la clasificación del campeonato doméstico.

Por último, el Eintracht fue el último rival en visitar el nuevo estadio culé, que se adelantaron en el 21' con el tanto de Knauff pero el ex del Sevilla cambió el rumbo del choque con dos cabezazos. De esta manera, son cinco los partidos que lleva seguidos el Barça encajando primero, dando fe de los problemas defensivos que tienen los de Hansi Flick. Sin embargo, desde la derrota ante el Chelsea, el técnico alemán ha retocado algunas piezas y ha apostado por la figura de Gerard Martín de central, al que alabó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Eintrach. El canterano ha sido titular frente al Alavés, Atlético de Madrid, Betis y en el día de ayer ante el equipo alemán, cumpliendo con buena nota pese a terminar con tarjeta amarilla en los tres últimos.

El Barcelona, de nuevo por abajo desde luego

Hansi Flick valoró el hecho de que el Barça tenga la necesidad nuevamente de remontar un partido: "Estoy contento por remontar, demuestra que tenemos buena mentalidad y actitud y competitividad. No nos rendimos. Pero estaría bien comenzar el partido marcando uno o dos goles. Aunque es lo que hay. Agradezco lo que he visto. No ha sido fácil ganar al Eintracht, que ha estado muy bien en defensa. No fue fácil crear ocasiones. Hemos defendido bien".

El Barça ahora pone el foco en el encuentro contra Osasuna del próximo sábado, antes del estreno en Copa del Rey ante el Guadalajara, fijado para el próximo martes a las 21:00. Además, los de Hansi Flick despedirán el año 2025 con la visita a La Cerámica para verse las caras con el Villarreal el domingo 21 de diciembre.