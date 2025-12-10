Alineaciones Athletic Club - PSG: Alineaciones probables de Athletic Club y PSG en la jornada 6 de la Champions League

El Athletic sueña con encadenar su segunda victoria europea ante el actual campeón que, pese a las bajas, sigue estando a un gran nivel

Athletic Club vuelve al calor de San Mamés para disputar su tercer partido europeo en casa, esta vez ante un rival mayúsculo: el PSG, vigente campeón de la Champions League. El duelo, que arranca a las 21:00 horas, apunta a ser uno de los más potentes de esta sexta jornada de la fase de clasificación.

El equipo de Ernesto Valverde llega con cuatro puntos en el bolsillo. Pudo ser alguno más -especialmente tras el empate ante el Slavia de Praga, donde los leones hicieron méritos para ganar-, pero la posterior victoria frente al Qarabag volvió a encender la esperanza de pelear por un billete entre los 24 mejores.

Enfrente estará un PSG que vive a otro ritmo. Los de Luis Enrique suman 12 puntos y llegan tras golear 5-3 al Tottenham. El único tropiezo, hace dos jornadas contra el Bayern, no ha frenado a un conjunto que, pese a las bajas, sigue compitiendo como un campeón.

Bajas del Athletic Club y PSG

El Athletic afronta el encuentro con una enfermería al límite. Unai Egiluz y Beñat Prados son las ausencias más duras: ambos sufrieron roturas del cruzado y no volverán hasta marzo. A ellos se suma Robert Navarro, fuera hasta enero por un esguince, mientras que Iñaki Williams sigue sin poder participar por un problema en el aductor. Maroan Sannadi, operado de menisco, no tiene fecha de vuelta. Yeray Álvarez contin��a sancionado por dopaje y no estará disponible hasta abril. A esta lista se ha sumado Laporte, que estará fuera lo que queda de año.

El PSG tampoco llega indemne. Luis Enrique pierde a cuatro piezas importantes: Désiré Doué, lesionado en el muslo; Achraf Hakimi, con un esguince; Nuno Mendes, con un golpe también en el muslo; y Lucas Chevalier, baja en la portería.

Valverde busca meterse en el top 24

Valverde lo tiene claro: para competir contra el campeón toca apretar el plan y minimizar errores. Unai Simón seguirá bajo palos. Boiro y Gorosabel ocuparán los laterales, con Dani Vivian y Yuri como pareja de centrales, debido a la baja por sanción de Paredes, que vio su tercera amarilla ante el Slavia de Praga y el resto de centrales están del primer equipo están sancionados.

En el centro del campo, Jauregizar y Rego sostendrán el juego, mientras que Sancet actuará como mediapunta para conectar con los tres de arriba. El tridente ofensivo lo formarán Nico Williams, Guruzeta y Berenguer, obligados a generar peligro ante un rival que concede muy poco.

Luis Enrique no quiere sustos

El PSG sabe lo que es sufrir: la temporada pasada estuvo a un paso de quedarse fuera de los 24 mejores antes de acabar levantando el trofeo. No quieren repetir el susto. Safonov será titular en la portería ante la baja de Chevalier.

En defensa, Luis Enrique improvisará: Pacho y Zaire-Emery actuarán como laterales. La pareja de centrales va a ser Zabarnyi y Marquinhos, mientras que Vitinha, Neves y Fabián formarán el eje defensivo en un sistema fluido. Arriba, un tridente de muchísimo desequilibrio: Dembélé como referencia, acompañado por Kvaratskhelia y Bradley Barcola.

Onces probables del partido Athletic Club - PSG, correspondiente a la jornada 6 de la Champions League

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro; Rego, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho; Neves, Vitinha, Fabián; Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola.