Luis Fernández, el nexo de unión entre Athletic y PSG: "Si gana estaré muy contento"

El ex entrenador rojiblanco, mito a su vez del conjunto parisino, estará este miércoles en San Mamés para presenciar un encuentro en el que no se decanta por ninguno, aunque no esconde que le haría muy feliz ver a los de Valverde dar la campanada

Aunque hay otros nexos de unión entre Athletic Club y PSG, como la presencia en el conjunto rojiblanco de Yuri Berchiche, a su vez ex jugador del conjunto francés, la gran figura que une a ambos clubes es sin duda la de Luis Fernández. Mito del equipo parisino, tanto por su etapa de jugador como por ser el entrenador que más partidos lo ha dirigido, el tarifeño de nacimiento también dejó una profunda huella en Bilbao. No en vano, estuvo sentado en el banquillo de San Mamés durante cuatro campañas, entre los años 1996 y 2000, logrando en la primera la clasificación para la Copa de la UEFA y en la segunda un billete para la Champions gracias a un recordado subcampeonato en LaLiga que desde entonces no se ha repetido.

Este miércoles, el que fuese también técnico del Real Betis o el Espanyol, de 66 años, acudirá de nuevo a la Catedral para presenciar el duelo europeo entre los dos equipos que ocupan un lugar especial en su corazón, con permiso del Cannes. Pero aunque alguno pudiera pensar que sus preferencias están de lado parisino, en realidad no se decanta por ninguno de ellos. Es más, admite que le haría muy feliz ver a los rojiblancos dar la sorpresa ante el actual campeón de la competición.

La filosofía del Athletic como ejemplo

"Voy para ver un buen partido. Me gustaría que el Athletic saque un buen partido y que demuestre que su filosofía, su forma de ser, de trabajar, de hacer las cosas están ahí desde hace más de 125 años. Hay que admirar y valorar eso. El Athletic ha entrado en la Liga de Campeones con Ernesto Valverde que ha hecho un gran trabajo y que está haciendo una buena labor con sus ayudantes. Me gustaría que esa afición tenga la recompensa de ver un gran partido del Athletic, que si el Athletic gana, pues que gane el Athletic. No me voy a poner a llorar, ¿eh? Si me pongo a llorar es porque tengo mucho cariño al Athletic y porque le tengo muy dentro del corazón. Es un club en el que pasé cuatro años y no se pueden olvidar ni los jugadores ni a las personas con las que trabajé. Uno se murió, Pierre Alonso, que era mi ayudante. Trabajaban también conmigo el Chopo, Manolo Delgado y todos los jugadores que se comportaron bien y una afición de esas que te ayuda a levantarte y ganar partidos. Que la gente no se crea que voy para que el PSG... No, no. Voy para ver un partido que me guste, ver al Athletic jugar bien. Y si gana, pues estaré contento. No voy a estar triste. Voy a estar muy, muy, muy, muy contento. Nada más", ha asegurado en una entrevista concedida a El Correo.

Las diferencias económicas

La diferencia entre ambas plantillas a nivel de valor de mercado está ahí. Pero Luis Fernández considera que Valverde y los suyos tienen armas para ponerle las cosas difíciles al líder de la Ligue 1. "En el aspecto económico el Athletic no puede estar como el PSG. Llegaron los inversores de Catar que han realizado una gran inversión y han ganado la Copa de Europa. Pero el Athletic tiene una filosofía que me encanta. Hacen las cosas bien. Es un ejemplo para el fútbol europeo de la forma como trabaja. Tanto en Lezama con los niños, con los grandes, en el aspecto administrativo y en la gestión deportiva lo hacen de maravilla", apuntó el hoy comentarista deportivo.

Los elogios a Ernesto Valverde

Además, el ex internacional francés quiso resaltar por en cima de todo la figura de Ernesto Valverde, hacia el que se deshizo en elogios. "Me gusta. Ha hecho un gran trabajo que hay que respetar. El equipo ha llegado arriba, ha ganado la Copa y entró en la Liga de Campeones. Es un equipo que hoy seguramente está pasando un mal momento con esos jugadores que están lesionados, por la carga de trabajo, por los partidos de Liga de Campeones y la Liga. Es así, pero Ernesto Valverde tiene su personalidad y se ve que es un entrenador que marca diferencias", sentenció.