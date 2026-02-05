Castigado y multado un aficionado por encararse con Yuri, futbolista del Athletic Club

Todo ocurrió el pasado mes de diciembre cuando el Athletic Club visitó la ciudad de Vigo para enfrentarse al RC Celta en un partido que acabó con victoria del equipo gallego por 2-0 y en el cual el lateral izquierdo disputó un total de 51 minutos

Hay personas que no terminan de entender que el fútbol es sólo un deporte y que la pasión no debe ser confundida con la falta de respeto y la violencia. Es por ello que no es raro ver cada cierto tiempo actos incívicos que son sufridos por algunos futbolistas. Uno de los que ha sido objeto de ellos durante esta temporada es Yuri Berchiche, lateral izquierdo del Athletic Club, que tuvo que aguantar el pasado mes de diciembre como un aficionado llegó, incluso, a encararse con él durante el pasado mes de diciembre. Un seguidor que ahora va a ser castigado severamente por la Comisión Antiviolencia.

El incidente entre Yuri, defensa del Athletic Club, y el aficionado ocurrió el pasado mes de diciembre en Vigo

Yuri Berchiche fue el triste protagonista de esta historia durante el pasado mes de diciembre. El Athletic Club se desplazó hasta Vigo para jugar un partido de LaLiga contra el RC Celta. Durante su estancia en la ciudad gallega, el lateral izquierdo fue increpado por un seguidor que le exigió al equipo más atención con los aficionados que se acercaron al hotel tal y como refleja en su escrito la Comisión Antiviolencia. "El seguidor esperó al equipo en el hotel y se encaró con el futbolista tras afearle que sus compañeros no bajaran del autobús para firmarle autógrafos".

Los hechos fueron recogidos por la unidad de la Policía Nacional que daba seguridad al desplazamiento del Athletic Club en Vigo que se lo dieron a conocer a la Comisión Antiviolencia que ya ha propuesto una sanción para este aficionado.

El castigo que propone la Comisión Antiviolencia para el aficionado que se encaró con Yuri Berchiche

La Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de 1.500 euros y la imposibilidad de poder entrar en estadios de fútbol durante tres meses al aficionado que se encaró con Yuri Berchiche, lateral izquierdo del Athletic Club, durante el pasado mes de diciembre en Vigo.

Con este tipo de castigos la Comisión Antiviolencia quiere acabar con este tipo de comportamientos, usualmente violentos, que suelen tener como objetivos los futbolistas que muchas veces están expuesto a una crítica y a unas acciones que nada tienen que ver con su rendimiento en el terreno de juego.

En este caso, el que tuvo que vivir este mal momento fue un Yuri Berchiche que además sufrió la derrota de su Athletic Club contra el RC Celta por 2-0.