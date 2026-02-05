El detallazo de Iñaki Williams con el debutante Monreal y su dedicatoria de gol: "Es especial"

El capitán del Athletic marcó el tanto que metía al equipo en semifinales a falta de un minuto para el final, regaló el brazalete a su compañero y se acordó de su hijo recién nacido

Como en los viejos tiempos, una conexión letal de los hermanos Williams cuando la grada de Mestalla estaba preparada ya para una prórroga daba al Athletic el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Nico e Iñaki Williams saltaron al campo a falta de 20 minutos para el final y ya en el tiempo añadido, tras una internada del menor de los hermanos por la banda derecha, Nico ponía un centro templado al punto de penalti para que Iñaki rematara con el interior de su pie derecho llevando el balón al fondo de las mallas de Dimitrievski.El Athletic volvía a poner los pies en una semifinal y tanto la plantilla como la afición que se había desplazado a Mestalla estallaba de alegría tras el pitido final. Y como es lógico, uno de los hombres más contentos en ese momento era el protagonista del gol decisivo, Iñaki Williams."Tras la dinámica negativa que traíamos, una alegría como esta siempre viene bien para los athleticzales, el vestuario, el equipo y el míster. En los momentos difíciles lo más importante es estar unidos; hoy lo hemos estado, sabiendo sufrir y competir para llegar vivos hasta el final y hacerlo posible", reconocía el delantero en los micrófonos de Movistar+, que no marcaba con el Athletic desde el 4 de octubre frente al Mallorca.

Ese momento supo además mucho mejor tras los malos momentos que el conjunto rojiblanco está viviendo en LaLiga, siendo la Copa ahora mismo la vía de escape que más ilusiona a la afición. "Veníamos de momentos complicados en una temporada un tanto extraña donde las cosas no salían como deseábamos, pero esta noche puede ser un punto de inflexión. Hemos dado el nivel necesario, estamos en semifinales y hay que darle valor a esto antes de pensar en el Levante. A la afición no hay que pedirle nada porque siempre nos apoya; su exigencia es buena porque saben de lo que somos capaces", explicaba Iñaki.El Athletic ha conseguido meterse en seis de las últimas siete semifinales de la Copa del Rey, jugando tres finales, ahora sueñan con una cuarta. "Sabemos la importancia que tiene la Copa para nosotros. El Valencia también juega y Mestalla aprieta, pero en el cómputo global del partido hemos sido mejores que ellos y logramos solventarlo antes de la prórroga", analizaba el ariete vasco.

Su gol más especial y la confianza total en Valverde

Este gol de Iñaki es además muy especial por un motivo, es el primer que marca desde que nació su hijo en enero de 2026. "Es especial porque es el primer gol que le puedo dedicar a mi hijo. También por el momento del equipo. Las cosas no estaban saliendo y poder ayudar después de estar lesionado y sin encontrar mi mejor versión significa muchísimo", admitía.Por último, el mayor de los Williams aprovechó el momento para dejar claro que toda la plantilla va a muerte con Ernesto Valverde. "Al míster es al primero que se le pide la cabeza cuando las cosas van mal. No hace falta que diga lo importante que ha sido, es y seguirá siendo Ernesto. El vestuario no se plantea otro entrenador que no sea él. Si nos pide chocar contra una pared, sabe que lo haremos", finalizó.

El detallazo de Iñaki Williams con Monreal

El partido de Mestalla dejó además un gran gesto del capitán Iñaki Williams. Tras el pitido final, mientras los hombres de Ernesto Valverde festejaban el pase a las semifinales, Iñaki se acercó hasta Iker Monreal, que anoche debutaba con el Athletic jugando en el centro de la defensa y completó los 90 minutos con un buen partido, para regalarle el brazalete de capitán, algo que el canterano nunca olvidará.