Josep Pedrerol se rinde a Nico Williams: "Podría perderse el Mundial, eso es sentir los colores"

El periodista ha alabado la actitud del extremo del Athletic, arriesgando su presencia con España en el Mundial para ayudar a su equipo a estar en semifinales de Copa del Rey: "El Athletic es más que un club"

El periodista Josep Pedrerol, director de 'El Chiringuito', ha abierto su famoso programa televisivo elogiando la actitud de Nico Williams tras ser uno de los protagonistas de la noche en Mestalla dando el pase a las semifinales al Athletic junto a su hermano Iñaki Williams. El presentador ha recordado como está lidiando la pubalgia en estos meses y la situación límite en la que se encuentra.

"Un especialista le dice a Nico Williams que descanse durante dos meses para curar su pubalgia, que si no, podría incluso perderse el Mundial, ¿y qué decide Nico Williams? Jugar. Arriesgar. Eso es sentir los colores. El Athletic, está claro, es más que un club", arranca Pedrerol en su inicio de programa.

Lo cierto es que Nico Williams está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera por la pubalgia que arrastra desde hace meses y que no le está permitiendo mostrar todo su potencial como jugador. Sin embargo, el extremo del Athletic Club ya ha dejado claro que seguirá intentándolo para ayudar a sus compañeros en una temporada donde las cosas no están funcionando como se preveían en LaLiga pero donde la Copa del Rey ha aparecido como una vía de escape para la ilusión.

Y anoche tanto Nico Williams como su hermano Iñaki se encargaron de mantenerlo vivo protagonizando la jugada del gol del triunfo en el minuto 96, el primero como asistente y el segundo como goleador. Ambos saltaron al campo en el minuto 70 de partido y agitaron el tramo final hasta la jugada clave.

El quirófano no es una opción para Nico Williams

Ese esfuerzo de Nico Williams le han valido los halagos de Josep Pedrerol y también de muchos de sus compañeros, después de que en las últimas semanas se haya incluso rumoreado con la posibilidad de que Nico Williams tuviera que pasar por el quirófano, aunque no será así, tal y como confirmó el director deportivo Mikel González esta misma semana.

"Hemos realizado diferentes tratamientos, hemos consultado diferentes especialistas, internos y externos, cuatro en total, no se suelen operar este tipo de lesiones hoy en día porque afectan a la velocidad y además la recuperación sería de entre tres y seis meses. Por eso seguimos trabajando diferentes opciones, de momento alternar tratamiento y competición y si no se recupera sí valoramos parar unas semanas para fortalecer la zona afectada", explicaba el director deportivo rojiblanco en rueda de prensa.

Además, Mikel González quiso poner en valor el "compromiso" del futbolista y su "prioridad absoluta por el Athletic por delante del Mundial". "Así me lo ha trasladado el propio jugador", desveló el dirigente, quien también ha desvelado cómo ha ido lidiando Nico con sus molestias.