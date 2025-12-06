El Bayern de Múnich abre la puerta a la salida de Goretzka: su contrato se acerca al final

La permanencia de Leon Goretzka en el Bayern Múnich pende de un hilo mientras el club analiza alternativas y aplaza su renovación

De acuerdo con información difundida por distintos medios alemanes, la etapa de Leon Goretzka en el Bayern Múnich podría estar acercándose a su desenlace. El contrato del mediocampista concluye al término del próximo verano y, hasta el momento, no se han iniciado conversaciones formales para una renovación. Desde dentro del club bávaro se considera que una extensión de vínculo es poco probable, lo que ha impulsado a la directiva a evaluar posibles sustitutos dentro del mercado juvenil europeo.

Entre los nombres que suenan con más fuerza se encuentran Zé Lucas, Nathan De Cat y Kennet Eichhorn, tres jóvenes que han llamado la atención por su potencial y que encajarían en la intención del Bayern de rejuvenecer su plantilla.

Un vuelco en su situación desde la llegada de Kompany

La llegada de Vincent Kompany en 2024 supuso un giro significativo para la trayectoria de Goretzka dentro del club. Al inicio de la temporada, el jugador de 30 años ni siquiera figuraba entre las primeras opciones del técnico y fue ampliamente vinculado con una posible salida. Aunque el alemán logró recuperar minutos con esfuerzo y constancia, su rol fue disminuyendo nuevamente a lo largo de la campaña actual.

Su presencia en la Champions League ha sido casi testimonial, pues no ha sido titular en ninguno de los encuentros del torneo, y en Bundesliga su participación también ha ido disminuyendo. Esto ha generado especulaciones en torno a su futuro inmediato.

Interés desde otros clubes europeos

Distintos informes señalan que equipos como el Nápoles, el Fenerbahçe y la Juventus estarían atentos a una posible oportunidad de fichaje durante el mercado invernal. No obstante, el Bayern, por ahora, no contempla una salida anticipada del jugador, especialmente ante la necesidad de cubrir bajas temporales por lesión en el mediocampo.

Este fin de semana, Goretzka volverá a ocupar un puesto en el once inicial debido a la ausencia de Aleksandar Pavlovic, lo que le permitirá intentar recuperar protagonismo en un momento clave de la temporada.

Elogios desde la directiva bávara

A pesar de la incertidumbre, el director deportivo Christoph Freund ha salido nuevamente en defensa del futbolista. En declaraciones recientes afirmó: “Leon es esencial cuando está en el campo. Ha disputado una gran cantidad de partidos esta temporada y sabemos perfectamente lo que aporta al grupo”.

Sin embargo, dentro del club también se reconoce que Goretzka es uno de los jugadores con mayor salario, y su rendimiento, especialmente en esta campaña, no ha alcanzado las expectativas previstas. El podcast “Bayern Insider” asegura que la postura dominante en la directiva es no renovar su contrato, salvo que ocurra un giro inesperado en los próximos meses.

Un futuro aún por definirse

Aunque Goretzka ha reiterado su deseo de continuar en el Bayern, la realidad deportiva y económica del club podrían obligarlo a afrontar una salida. Lo cierto es que su futuro permanece en una encrucijada y las próximas semanas serán decisivas para determinar si el mediocampista continuará defendiendo la camiseta bávara o iniciará un nuevo capítulo en su carrera profesional.