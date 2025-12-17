Omar El Hilali alaba la figura de Manolo González: "Es el capitán de este equipo, de este barco"

El defensa internacional con Marruecos ha valorado la decisión de no ir convocado para la Copa África, además de la temporada que está firmando el Espanyol y su momento con el Rey

Omar El Hilali es una de las piezas claves del Espanyol de Manolo González. Su gran temporada se ve reflejada en la convocatoria con Marruecos del pasado mes de septiembre, aunque finalmente no ha sido llamado para disputar la Copa África. En este sentido, el jugador ha aprovechado para valorar la decisión del seleccionador, Walid Regragui. Además, el defensa de 22 años ha analizado la campaña que está firmando a nivel personal y el equipo en general, donde se sitúan quintos y con el objetivo de sacar los tres puntos ante el Athletic.

Omar El Hilali, sobre los objetivos con el Espanyol

En este sentido, Omar El Hilali ha comparecido hoy, ante los medios de comunicación, para analizar el momento del Espanyol, que viene de ganar ante el Getafe: "Enfocado al 100% y en el partido del lunes. Luego hay vacaciones, primero pensar en este partido y ya pensaremos en lo que viene. Tenemos un objetivo e iremos a ganar, como llevamos haciendo toda la temporada. Nos gustaría irnos de vacaciones con los 3 puntos". Por otro lado, el defensa de 22 años valoró la decisión de Walid Regragui de no incluirlo en la lista para disputar la Copa África con Marruecos: "A todo el mundo le gustaría haber ido, pero estoy enfocado en el Espanyol, en el partido a partido y a partir de ahí a disfrutar las vacaciones que nos las merecemos. La última convocatoria sí hablamos un poquito, pero después de eso no me han vuelto a contactar".

Además, Omar El Hilali comentó el hecho de que el conjunto de Manolo González puede conseguir el lunes ante el Athletic Club la quinta victoria consecutiva en LaLiga: “Nuestro objetivo ya todo el mundo sabe cuál es, tampoco es muy difícil. Venimos de sufrir mucho el año pasado. Primero el objetivo y a partir de ahí, habrá que soñar. Al final cuando todo va bien, todo el mundo está contento. Una alegría, creo que tampoco es lo normal. A ver, si estás en esta posición y no estás contento ya apague y vámonos. Pero tenemos un objetivo y cuando lo cumplamos estaremos tranquilos de verdad".

Omar El Hilali de deshace en elogios con Manolo González

Omar El Hilali también habló de Manolo González, al que no le faltaron elogios: "Cuando he tenido partidos malos ha seguido apostando por mí y cuando lo he hecho bien también. Todas las personas del equipo te van a decir lo mismo: es una persona honesta, sincera, que también cuando tiene que apretar es el primero, pero cuando tiene que hacer bromas también lo es. Es el capitán de este equipo, de este barco".

Por último, el defensa del Espanyol destacó un encuentro que tuvo con el Rey Felipe VI en un acto en L'Hospitalet: "Él venía para estar con los vecinos de L’Hospitalet y yo fui uno de los elegidos para poder asistir a ese acto y la verdad que lo agradezco. Hablamos un poquito de todo, me preguntó por el fútbol, por la familia y pasamos un buen rato. Me felicitó por la temporada del club”.