Grandes noticias para el Espanyol: Omar El Hilali se queda fuera de la lista de Marruecos

Omar El Hilali no disputará finalmente la Copa de África tras quedar fuera de la convocatoria definitiva de Marruecos, una decisión que alivia al Espanyol en un tramo clave de la temporada. El lateral podrá estar disponible para Manolo González en un calendario muy exigente para el conjunto perico

El Espanyol respira aliviado después de que una de las grandes incógnitas de las últimas semanas haya quedado definitivamente despejada. Omar El Hilali, una de las piezas más sólidas en los planes de Manolo González, no participará en la próxima Copa de África al no figurar en la convocatoria final de Marruecos. La decisión evita un contratiempo importante para el técnico, que temía perder al lateral durante un tramo especialmente cargado de partidos entre el cierre de 2025 y el arranque de 2026.

La federación marroquí tenía fijada para hoy la fecha límite en la que el seleccionador, Walid Regragui, debía hacer público el listado definitivo para el torneo continental. Aunque El Hilali había entrado en todas las citaciones previas salvo la última, e incluso debutó con la absoluta el pasado mes de septiembre ante Zambia, su presencia no era determinante en los planes del seleccionador. El gran nivel que ha mostrado esta temporada no ha sido suficiente para consolidar un rol estable en el combinado, donde Regragui ha optado por otros perfiles para el lateral derecho.

No todo es felicidad para Manolo González

La noticia ha sido recibida como un auténtico rayo de luz en el cuerpo técnico del Espanyol. La posible marcha de Omar hubiera supuesto un quebradero de cabeza importante, ya que el futbolista habría estado ausente hasta en cuatro jornadas de LaLiga: Athletic, Barcelona, Girona y Levante. En un contexto de máxima exigencia, perder a un jugador que se ha convertido en indiscutible en el once blanquiazul habría obligado a replantear la estructura defensiva y acelerar procesos en otros futbolistas menos rodados.

Por el contrario, quien sí viajará a la Copa de África será Charles Pickel, llamado por la República Democrática del Congo. El centrocampista, habitual en las convocatorias de su Selección, se perderá varias semanas de competición y dejará un vacío que el técnico deberá gestionar con rotaciones y ajustes en la medular.

El equipo, centrado en el duelo ante el Getafe

Mientras tanto, el Espanyol continúa preparando el encuentro del próximo sábado 13 de diciembre frente al Getafe, fijado a las 21.00 horas en el Coliseum. El conjunto perico encara la jornada 16 con la intención de mantener la línea de competitividad mostrada en las últimas jornadas y de seguir sumando en un calendario especialmente exigente.

Los entrenamientos de esta semana han estado condicionados por dos nombres propios: Ramón Terrats y Javi Puado. El mediocentro, cedido por el Villarreal, ha iniciado el proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral, un contratiempo que lo dejará fuera de los terrenos de juego hasta principios del próximo año. Por su parte, Puado continúa avanzando en su puesta a punto y ya trabaja con balón junto a un readaptador, un paso significativo antes de integrarse progresivamente en la dinámica grupal.