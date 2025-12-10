Terrats, baja sensible para Manolo González

El centrocampista blanquiazul sufre una lesión de grado dos en el bíceps femoral y no volverá a jugar en 2025

El Espanyol logró una victoria de enorme valor ante el Rayo Vallecano, pero el encuentro dejó una noticia que cayó como un jarro de agua fría en Cornellà-El Prat. Ramon Terrats, que estaba firmando su mejor tramo como blanquiazul, sufrió una lesión muscular en el descuento que lo apartará varias semanas de los terrenos de juego. El parte médico confirmó el peor presagio y frena en seco la progresión de un futbolista al que Manolo González había dado plena confianza.

Un esfuerzo final que terminó en lesión

El momento en cuestión llegó en el descuento, cuando Terrats trataba de esprintar hacia atrás para frenar una última contra del Rayo. Nada más realizar el gesto notó una fuerte molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. Aunque intentó aguantar de pie para ayudar al equipo, se le vio cojeando de forma evidente y con gesto de preocupación.

Minutos después, la inquietud que se generó en la grada encontró respuesta en el diagnóstico del club: “Lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Su evolución marcará su disponibilidad”. Se confirmaba un contratiempo serio para un jugador que, además del compromiso mostrado en sus pocos minutos ante el Rayo, estaba recuperando sensaciones y confianza a base de continuidad y buenas actuaciones.

Terrats estaba teniendo mucha continuidad en estas últimas semanas y había encontrado su espacio en el centro del campo.

Manolo había encontrado en él una pieza clave

El técnico blanquiazul había apostado firmemente por Terrats en los últimos partidos. Las titularidades ante Sevilla y Celta dejaron a las claras que era un futbolista en el que el cuerpo técnico confiaba y que estaba creciendo dentro del sistema. Frente al Rayo, pese a entrar en el tramo final, dejó varios detalles de criterio, ayudas defensivas y presencia en la zona de construcción.

Su lesión no solo altera los planes inmediatos del entrenador, sino que también rompe la buena línea de un jugador que estaba consolidándose como una pieza importante. Sus tiempos de baja, estimados en torno a un mes, lo descartan para los dos últimos partidos del año, frente a Getafe y Athletic, y vuelven muy complicado que pueda estar en el derbi del 3 de enero, una cita marcada en rojo para él.

Un revés en pleno despegue

Terrats también tenía una motivación personal añadida esta misma semana: regresar al Coliseum para medirse al Getafe, un club en el que rindió a gran nivel y dejó huella en la etapa con Bordalás. Una visita especial que deberá posponerse por culpa de una lesión que llega en el momento más inoportuno.