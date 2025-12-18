Ourense 0-1 Athletic Club: Jauregizar rescata al Athletic en el barro

El Athletic Club tuvo que recurrir a la prórroga para superar a un combativo Ourense y sellar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey

El Athletic Club ya está en los octavos de final de la Copa del Rey tras superar una durísima eliminatoria frente al Ourense, uno de los equipos revelación del torneo. No fue un partido sencillo ni mucho menos, pero los leones lograron imponerse en la prórroga gracias a un gol decisivo de Jauregizar, confirmando que el camino hacia su 26º título copero nunca ha sido fácil.

Un rival incómodo y un escenario hostil

El conjunto gallego llegaba a la cita con el cartel de matagigantes, después de haber eliminado a equipos de Primera División como Oviedo y Girona. Además, el escenario no ayudaba: el estadio de O Couto, castigado por una lluvia persistente y un césped en muy malas condiciones, se convirtió en un obstáculo añadido para el equipo dirigido por Ernesto Valverde.

Desde el inicio quedó claro que no sería un partido de brillo ni de filigranas. El terreno de juego obligó a ambos equipos a apostar por un fútbol más directo, con constantes disputas, balones largos y acciones a balón parado.

Rotaciones y apuesta por la profundidad de plantilla

Valverde decidió introducir numerosas rotaciones, dando minutos a jugadores menos habituales. Padilla ocupó la portería, mientras que Lekue actuó como central junto a Vivian. En ataque, Izeta fue una de las novedades más destacadas y respondió con una actuación muy activa, especialmente en la primera mitad.

El Athletic llevó la iniciativa con el paso de los minutos, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros. Guruzeta, Iñaki Williams y Sancet lo intentaron, pero la falta de precisión y el buen trabajo defensivo del Ourense mantuvieron el marcador en blanco al descanso.

Dominio sin gol y camino a la prórroga

Tras el paso por vestuarios, el control rojiblanco fue aún más evidente, pero el gran problema volvió a ser la falta de pegada. Las ocasiones llegaban con cuentagotas y el balón parecía negarse a entrar. El Ourense, lejos de encerrarse, también tuvo sus opciones al contragolpe y exigió concentración máxima a la zaga bilbaína.

Los cambios no alteraron el guion. Ni siquiera la entrada de Nico Williams logró romper el empate, y tras 90 minutos de lucha bajo el diluvio, el partido se marchó inevitablemente a la prórroga.

Jauregizar, el héroe en el momento clave

Cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en ambos equipos, apareció la calidad individual. En una acción a balón parado, Berenguer colgó una falta, Paredes peinó el balón y Jauregizar, desde la frontal, conectó un remate impecable que se coló en la portería local. Era el 0-1 en el minuto 106 y el gol que decantaba definitivamente la eliminatoria.

Ese tanto fue un golpe anímico demasiado duro para un Ourense que había competido con enorme dignidad. El Athletic supo gestionar la ventaja en los últimos minutos y selló su clasificación con más alivio que celebración.

Una Copa que no perdona errores

El Athletic sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. El actual formato de la Copa del Rey no concede tregua y castiga cualquier relajación. Esta vez, los leones sobrevivieron a una auténtica trampa copera y siguen adelante en una competición que les resulta especialmente querida.

Con sufrimiento, trabajo y carácter, el equipo de Valverde continúa su camino en el torneo del KO, demostrando que, en esta Copa, pasar de ronda es siempre lo único que importa.

Ficha técnica

Ourense (0): Alberto Sánchez; Enol Coto, Francisco, Adrián Pérez, Hugo Sanz; Aitor Aranzabe (Guerrero, 69’), César Moreno (Castillo, 59’), Jerin Ramos, Omar Ouhdadi (Piera, 90’); David Muñoz (Yuste, 59’) y Amin Abaradan (Jelbat, 90’).

Athletic Club (1): Padilla; Gorosabel (Areso, 91’), Vivian, Lekue, Adama Boiro (Paredes, 90’); Rego, Vesga (Jauregizar, 63’); Iñaki Williams (Berenguer, 63’), Sancet (Gómez, 99’), Izeta (Nico Williams, 69’); Guruzeta.

Gol: 0-1, min. 106, Jauregizar.

Árbitro: Munuera Montero. Amonestó a Vesga (44’), David Muñoz (45’), Rego (79’), Enol Coto (93’), Adrián Pérez (106’) y Castillo (107’).

Incidencias: Partido correspondiente a la Copa del Rey, disputado en el estadio O Couto, con fuerte lluvia y terreno de juego en malas condiciones. Se resolvió en la prórroga.