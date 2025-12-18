Valverde se rinde a Urko Izeta tras la "terrible pelea" de la Copa del Rey: "Lo podemos aprovechar"

El entrenador del Athletic Club admitió el sufrimiento de su equipo ante el Ourense en un partido que estuvo condicionado por el mal estado del terreno de juego, deteniéndose en el buen partido de Izeta, al que no está concediendo muchas oportunidades

El Athletic Club tuvo que sufrir de lo lindo para seguir adelante en la Copa del Rey. Sobre el maltrecho césped de O Couto, lo que condicionó sin duda el desarrollo del encuentro, el conjunto rojiblanco necesitó de la prórroga para dejar en la cuneta al un Ourense CF que se había ganado a pulso la condición de 'matagigantes' al apear en las anteriores rondas a dos 'primeras' como Oviedo y Girona. Esta vez los gallegos no lograron batir la meta defendida por Álex Padilla, novedad en el once bilbaíno, y bastó con un tanto de Jauregizar en el minuto 106 para que fuese el cuadro vasco el que celebrase su clasificación para los octavos de final.

Tras el choque, disputado bajo una intensa lluvia, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió la dificultad que tuvo su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primera RFEF, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. “Veníamos avisados, esto es un sufrimiento... Ha sido muy complicado. Ellos han estado fuertes en las disputas y a la hora de chocar. Y luego también tienen fútbol. Nos ha costado adaptarnos un poco al campo al principio. En el segundo tiempo hubo un momento en el que parecía que íbamos a marcar, pero luego ellos también tuvieron diez minutos donde parecía que nos podían coger en alguna jugada”, explicó sobre la igualdad reinante en el encuentro, que tuvo fases de dominio para cada equipo.

"Una pelea terrible"

“No hemos pasado apuros, pero había mucha incertidumbre porque en cualquier balón, en cualquier rebote o resbalón podía venir un gol. Al final, hemos tenido esa jugada de Jauregizar. Hemos hecho el gol y podemos sentenciarlo con un gol más. Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase. Estábamos más obligados, el Ourense no tenía nada que perder. Les hemos concedido poco, aún así han tenido acercamientos peligrosos”, añadió el 'Txingurri' en rueda de prensa.

Quejas por el estado del césped

El técnico extremeño apuntó además que el césped estaba “muy mal” y eso dificultó el juego de ambos equipos porque “no había muchas posibilidades de jugar”. “Han intentado ponerlo mejor, pero con la lluvia se estaba levantando. Hoy era muy difícil jugar, así que el equipo que se equivocara le podía costar caro. Un error podía ser un gol. Ha sido un partido para estar en el filo porque podía caer para cualquier lado. Tal y como estaba el campo no se podía arriesgar”, destacó.

Los beneficios del sorteo de octavos

Valverde no escondió sentirse “aliviado” al final del partido, pues “hay muchos Primeras que están cayendo”. Ahora, el Athletic volverá a tener ventaja en el sorteo por su presencia en la Supercopa de España y tiene asegurado medirse a un rival de Segunda división en octavos, pero el técnico rojiblanco prefiere no pensar en ello por ahora: “Todos los partidos hay que pelearlos hasta el final”.

Elogios para Urko Izeta y un 'nuevo' puesto para Lekue

Sí se refirió el técnico rojiblanco al buen partido de Urko Izeta, habitual suplente, que partió como extremo zurdo. “Ha estado muy bien, tenía ganas de que participara con más tiempo. Cada día entrena bien y lo podemos aprovechar”, apuntó el cacereño, que utilizó a Lekue como central zurdo y destacó que se tratará de una “posibilidad” de cara al choque ante el Espanyol del próximo el lunes en San Mamés.