El Athletic Club se desploma: sube Selton y baja Nico Williams

El Athletic Club desciende su valor de mercado en casi 70 millones de euros, siendo Nico Williams la bajada más reseñable. Por el lado contrario, la irrupción de Selton Sánchez es la noticia más positiva de la temporada, tanto futbolística como económicamente

La temporada del Athletic Club está siendo, cuanto menos, irregular. Los rojiblancos comenzaron el curso con hambre y devorando a sus rivales. Con 9 puntos de 9 posibles y presentes en la Champions League, muchos empezaron a pensar que este podía ser un año especial y muy emotivo para el cuadro vasco, pero todo se truncó y los malos resultados comenzaron a brotar. La crisis del Athletic Club se alarga hasta diciembre después de la derrota liguera ante el Celta, caer fuera de los puestos de descenso y con opciones de quedarse fuera de la máxima competición europea. Por todo esto, sumado a una plaga de lesiones que ‘pisa’ el cuello de Valverde, la plantilla del Athletic Club se desploma económicamente y su valor desciende drásticamente, siendo Selton la subida más notable y Nico Williams la baja más reseñable.

Selton sube hasta los 3 millones y Nico Williams desciende 10 ‘kilos’

La temporada de Nico Williams está marcada por la pubalgia. La lesión del internacional español ha condicionado el rendimiento del Athletic Club y, en especial, el suyo. El extremo navarro no es ni sombra de lo que fue en la campaña pasada en la cual desató la locura en media Europa por su fichaje. El mismo futbolista admitió que no está al 100% y culpabiliza a la pubalgia de su bajo rendimiento. “No sabes cómo te vas a despertar, unos días te levantas pleno y otros no. Seguimos con ejercicios para fortalecer la zona. Unos días te comes el mundo y otros no te quieres levantar de la cama", destacaba recientemente el delantero del conjunto bilbaíno. Este hecho ha provocado que, según la web especializada en mercado, Transfermarkt, el valor del futbolista haya descendido hasta 10 millones de euros, pasando de los 70 ‘kilos’ con los que arrancó el curso a 60.

Por el lado contrario, la gran notica para el Athletic Club ha sido la irrupción del joven Selton Sánchez. El futbolista de Lezama se ha ganado un puesto en la primera plantilla rojiblanca de la mano de Ernesto Valverde, dejando destellos de mucha calidad y reanimando al equipo en un momento clave de la temporada. La savia nueva que aporta el mediapunta ha contagiado a parte de sus compañeros que destacan el trabajo de Selton. Es por ello y por su irrupción precoz que el valor del futbolista se dispara hasta los 3 millones de euros, siendo 150.000 su valía inicial al comienzo de temporada.

La plantilla del Athletic Club pasa de los 370 a 303 millones

En líneas generales, la plantilla del Athletic Club se desploma tras la debacle de resultados y el valor desciende en casi 70 millones de euros. Los 370 ‘kilos’ han pasado a ser 303. Sancet es el jugador que más ha bajado su valor, en un 50%, pasando de los 40 millones en septiembre a los 20 en diciembre. Vivian, al igual que Nico Williams, también desciende 10 millones su valor.