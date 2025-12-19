Sorteo de Copa del Rey 2025-26: bombos, equipos, normas y fechas de los octavos

La Copa del Rey entra en su fase decisiva con un sorteo de octavos condicionado, ya que la Federación mantiene el bombo exclusivo para los equipos de la Supercopa, evitando cruces entre los grandes

La Copa del Rey 2025-26 se acerca a los octavos de final con un sorteo marcado por el mantenimiento del sistema de bombos. Los equipos que disputan la Supercopa de España -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club— no podrán enfrentarse entre sí y quedarán emparejados obligatoriamente con rivales de categoría inferior, en este caso de LaLiga Hypermotion.

Este formato busca premiar a los clubes con mejor rendimiento en la temporada anterior y garantizarles, al menos hasta esta ronda, un camino más favorable. Tras la eliminación de todos los equipos de Primera y Segunda Federación en los dieciseisavos, los clubes de la Supercopa solo podrán medirse a conjuntos de Segunda División.

Fecha y condicionantes del sorteo

El sorteo se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La fecha se retrasa respecto a ediciones anteriores debido a que la última eliminatoria de dieciseisavos, entre Granada y Rayo Vallecano, se disputará el día 6 por los compromisos europeos del conjunto madrileño en la Conference League.

Este condicionante elimina cualquier posibilidad de Clásico o de grandes derbis en octavos, aunque sí se permitirán cruces entre equipos de Primera División que no formen parte del bombo de la Supercopa.

Así quedan los bombos y los emparejamientos

El sorteo se organizará en tres bombos. El primero estará compuesto por Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic. El segundo lo i los clubes de Primera División clasificados: Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés. El tercer bombo lo formarán los equipos de Segunda División que han alcanzado esta fase: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete, a la espera de resolverse la eliminatoria pendiente.

Fechas, normas y calendario final

Los octavos de final se disputarán los días 13, 14 y 15 de enero, inmediatamente después de la Supercopa de España, que se celebrará la semana anterior en Arabia Saudí. Los equipos de menor categoría actuarán como locales y, en los cruces entre clubes de la misma división, el partido se jugará en el estadio del equipo cuya bola sea extraída primero. Además, esta ronda marcará la entrada del VAR en la competición.

El camino hacia el título ya tiene fechas definidas: los cuartos de final se disputarán el 4 de febrero, las semifinales serán a doble partido los días 11 de febrero y 4 de marzo, y la final, que se celebrará en el estadio de La Cartuja y la fecha se desconoce pondrá el broche a la edición 2025-26 de la Copa del Rey.