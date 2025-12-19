Los posibles rivales del Betis en octavos: se conocen ya nueve de diez y cuándo será el sorteo

Los verdiblancos eluden a los cuatro de la Supercopa, que quedarán emparejados con otros cuatro de los 5-6 de Segunda que quedarán

El Real Betis, que este jueves 18 de diciembre eliminaba no sin cierto sufrimiento al Real Murcia de Primera RFEF, se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey y no ha protagonizado ninguna de las muchas sorpresas (quizás sí un amago de susto, como el que se llevaron Real Madrid, CA Osasuna y, en menor medida, el FC Barcelona) de una ronda en la que se despidieron varios iguales de Primera división (como su eterno rival, el Sevilla FC, éste cayendo ante un oponente de la misma categoría como el Deportivo Alavés), destacando el Villarreal CF, el RC Celta de Vigo, el RCD Mallorca, el Levante UD y su próximo rival liguero, el Getafe CF.

Cuándo será el sorteo de octavos de la Copa del Rey y cuándo se juega la siguiente ronda

El salón Luis Aragonés de la madrileña Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá el próximo miércoles 7 de enero de 2026 a partir de las 13:00 horas el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, cuyos ocho emparejamientos se celebrarán entre el martes 13 y el jueves 15 del mes venidero, a continuación de la Supercopa de España, cuya final se disputa el domingo 11-E en Arabia Saudí, por lo que los dos afortunados cumplirán el trámite copero seguramente el 15-E por tema de descansos.

Las normas del sorteo de 1/8 de Copa: condicionado por cuarta eliminatoria seguida

Por primera vez, los cuatro que disputarán la Supercopa nacional (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club), que ya estuvieron exentos en las dos primeras eliminatorias y debutaron estos dieciseisavos de final con preferencia de rival (los supervivientes de Segunda RFEF y/o Primera RFEF), irán en un bombo que les asegura cuatro oponentes de la división más baja (Segunda), por lo que solamente podrán medirse con Cultural Leonesa, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Albacete Balompié y Burgos CF, más el Granada CF si da la sorpresa ante el Rayo). Éstos irán en otro bombo, como el resto de Primera división, que, antes de cruzarse entre ellos, dirimirán si se les adjudica el sobrante (o los dos sobrantes) de la División de Plata.

Cuáles son los posibles rivales del Betis en octavos

El Real Betis no conoce aún a sus diez posibles oponentes, ya que el encuentro de la Conference League de este jueves en la capital de España entre el Rayo Vallecano y el Drita kosovar (3-0) propició que el choque de la Copa del Rey entre los franjirrojos y el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes se aplazara hasta las 19:00 horas del próximo martes 6 de enero de 2026. El que gane podrá medirse con los verdiblancos, teniendo en cuenta que el sorteo de octavos será teledirigido. Así, Madrid, Barça, Atlético y Athletic, los cuatro participantes en la Supercopa de España, se aseguran jugar contra uno de Segunda, por lo que no podrán cruzarse aún con los de Pellegrini. El que no resulte agraciado entre Cultural y Deportiva Leonesa, Racing Club de Santander, RC Deportivo de La Coruña, Albacete Balompié y Burgos CF (los dos, si pasan los nazaríes) sí podría quedar emparejado con los hispalenses, como los otros cuatro de la máxima categoría (Real Sociedad, Elche CF, CA Osasuna y Valencia CF), cinco si se clasifica el Rayo.