Rayo Vallecano 3-0 FC Drita: El Rayo da un paso de gigante y hace historia en Europa

El Rayo Vallecano selló una clasificación histórica a los octavos de final de la Liga Conferencia tras vencer al Drita de Kosovo por 3-0

El Rayo Vallecano firmó un triunfo claro frente al Drita con goles de Florian Lejeune, Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino y Gerard Gumbau, asegurando así su pase directo a los octavos de final de la Conference League. Este resultado marca un hito para el club madrileño, que termina la fase de grupos en cuarta posición, con 13 puntos, solo por detrás del Estrasburgo (16), Rakow (14) y Sparta de Praga (13).

Dominio franjirrojo desde el inicio

El equipo dirigido por Iñigo presentó un once con varias rotaciones, destacando a Pedro Díaz y Sergio Camello. Desde los primeros minutos, el Rayo mostró una intensidad alta, apoyado por la afición, generando varias ocasiones de peligro. Sin embargo, la férrea defensa del Drita dificultó la llegada clara al área.

A los 32 minutos, Florian Lejeune inauguró el marcador con un disparo lejano inapelable que superó al portero Laurit Behluli, poniendo al Rayo por delante al descanso tras una primera parte de total dominio franjirrojo.

Segunda parte y sentencia del partido

En la segunda mitad, el ritmo del juego bajó y el Drita intentó acercarse con varios remates, todos bien contenidos por el portero Augusto Batalla y la sólida defensa liderada por Lejeune y Luiz Felipe.

A los 65 minutos, Gumbau aprovechó un error defensivo para marcar el segundo gol y sentenciar prácticamente el encuentro. La grada de Vallecas comenzó a celebrar la histórica clasificación, mientras el Rayo mantenía la presión y el control del balón.

El toque final de ‘Pacha’ Espino

El tercer gol llegó en el minuto 82 por mediación de ‘Pacha’ Espino, quien culminó una gran acción individual con un disparo cruzado que cerró la victoria por 3-0. Con esta victoria contundente, el equipo asegura disputar la vuelta de octavos en casa, lo que refuerza su posición en la fase de eliminatorias.

Esta clasificación directa a los octavos de final supone un hito histórico para el club madrileño, evocando las noches europeas de hace más de 25 años en la Copa de la UEFA. La combinación de jóvenes y experimentados permitió al Rayo superar las dificultades tácticas y físicas que presentó el Drita, demostrando su madurez competitiva.

Ficha técnica

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Jozhua (‘Pacha’ Espino, m.79); Gumbau, Pedro Díaz (Álvaro, m.64); Ratiu, Unai López (Oscar Valentín, m.64), Fran Pérez (Isi, m.64); Camello (Trejo, m.85)

Drita: Behluli; Besnik Krasniqi, Bejtulai, Pellumbi, Ovouka; Ajzeraj (Balaj, m.46), Dabiqaj, Mustafa (Ibrahim, m.79), Sheji (Sylejmani, m.92); Arb Manaj y Blerim Krasniqi (Arthur, m.89)

Goles: 1-0 M.32 Lejeune; 2-0 M.65 Gumbau; 3-0 M.82 ‘Pacha’ Espino

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza). Amonestó a Lejeune (60’) y a Sheji (72’)

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 8.000 espectadores.