El Athletic persigue la defensa de su plaza 'Champions' en ingresos televisivos

Según los datos ofrecidos por LaLiga, el club bilbaíno es el cuarto que más dinero ingresó en la 24/25 por este concepto, con un total de 72,2 millones, presupuestando para la presente campaña una subida de casi 10 millones más

El Athletic Club pelea por competir de nuevo la próxima campaña a nivel continental, aunque en el seno del club rojiblanco son conscientes de que no será nada sencillo repetir la cuarta plaza del pasado curso. Dicho éxito permitió volver a la Champions League 11 años después de la última presencia. Pero el desgaste que está provocando la máxima competición continental es precisamente uno de los factores que explican el bajón de un equipo que también echa de menos la mejor versión de varios de sus futbolistas más determinantes. Por ello, tras la derrota ante el Celta de Vigo en Balaídos, Ernesto Valverde no escondía la sensación que invade a todos en Bilbao y dejaba clara la meta: "Repetir Champions suena muy glamuroso pero el objetivo es volver a Europa".

La importancia de la clasificación en LaLiga

Lograr por tercera campaña consecutiva un billete europeo supondría un importante espaldarazo al proyecto deportivo rojiblanco. Pero también a nivel económico resulta transcendente, y no solo por los premios de la UEFA. No hay que olvidar que el 25% del reparto de los derechos televisivos se basa en los méritos deportivos. Y de esa parte, a su vez, el 35% tiene que ver con lo hecho en la última temporada, aunque se tienen en cuenta hasta las cinco últimas.

4,7 millones más con respecto a la 23/24

Gracias a todo ello, el club vasco viene experimentando en los últimos años una notable subida en estos ingresos, que representan en torno al 40% de su presupuesto total. Así, este mismo lunes se han conocido los datos oficiales correspondientes a la 24/25, en la que, en contra del descenso generalizado, el Athletic percibió 4,7 millones más con respecto al curso anterior.

Solo lo superan Real Madrid, FC Barcelona y Atlético

Según lo anunciado por LaLiga, la tajada por los derechos televisivos ha pasado de 67,5 a 72,2 millones de euros en el caso de la entidad rojiblanca, que solo es superado en este sentido por Real Madrid (157,9), FC Barça (156,4) y Atlético de Madrid (108,1). Entre los tres 'gigantes', de hecho, se reparten el 32,5% del total de los 1.351 millones que se llevaron los 20 clubes de Primera división, lo que supone un descenso con respecto a los 1.292 millones de la 23/24.

La ventaja del 'no' al préstamo CVC

En el caso del Athletic, al igual que sucede con blancos y azulgranas, se ve beneficiado al no tener que descontar la parte correspondiente al préstamo suscrito con el fondo CVC a través del proyecto LaLiga Impulso, pues el resto de clubes cedió un 8,2% de los ingresos netos derivados de la comercialización de los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años.

La escalada del Athletic

Llama la atención, no obstante, que las cifras que se manejan en San Mamés son idénticas a las de la temporada 20/21. A partir de ese momento se experimentó un bajón que en Ibaigane han ido corrigiendo, subiendo desde los 66,2 millones de la 21/22 y los 66,5 del ejercicio posterior, hasta los 67,5 de la 23/24 y los citados 72,2 millones de la pasada campaña. Además, de cara a la presente el objetivo es seguir creciendo, pues se han presupuestado 82 millones por este concepto.

El resto del reparto televisivo

Cabe recordar que aparte de los méritos deportivos, el 50% de la cantidad total se adjudica de manera equitativa entre todos, mientras que en el 25% se premia la implantación social, atendiendo a tres variables: el porcentaje de venta de entradas, las audiencias televisivas y la colaboración en acciones que incentivan la mejora de las retransmisiones televisivas; correspondiendo a cada una de ellas un tercio de ese apartado.