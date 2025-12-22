El Barça pierde el liderato televisivo y el Real Madrid encabeza el reparto de LaLiga

El FC Barcelona fue el segundo club que más ingresó por derechos de televisión en LaLiga 2024/25, solo por detrás del Real Madrid. La publicación oficial de las cifras confirma un reparto a la baja respecto al curso anterior y consolida la enorme distancia económica entre los dos grandes y el resto de equipos

LaLiga ha hecho público el reparto de los derechos audiovisuales correspondientes a la temporada 2024/25, uno de los pilares financieros del fútbol profesional español. El dato más llamativo es el cambio de liderazgo: el Real Madrid se sitúa como el club con mayores ingresos televisivos, superando al FC Barcelona pese a que el conjunto azulgrana fue el campeón de liga.

El club blanco ingresó 157,92 millones de euros, mientras que el Barça se quedó en 156,45. Cantidades muy similares, pero simbólicas por el sorpasso madridista tras varias temporadas con los azulgranas al frente. El Atlético de Madrid completa el podio, ya a una distancia considerable, con 108,17 millones.

Un reparto a la baja respecto al curso anterior

Las cifras publicadas reflejan un descenso generalizado en los ingresos televisivos. En total, LaLiga distribuyó 1.432 millones de euros entre Primera y Segunda división, por debajo de los 1.498 millones repartidos en la campaña 2023/24. En Primera, el montante pasó de 1.351 millones a 1.292.

El recorte afecta también a los grandes. El Barcelona ha pasado de ingresar 162,49 millones a 156,45, mientras que el Real Madrid desciende ligeramente de 159,55 a 157,92. Aun así, el impacto es menor en el club blanco, que logra mantener prácticamente intacto su nivel de ingr-esos pese al ajuste global.

En el caso azulgrana, además, una parte del dinero se ha destinado al Fondo de Compensación para los clubes descendidos. El Barça aportó 13,30 millones, frente a los 13,42 del Real Madrid, en aplicación del acuerdo asambleario del Plan Impulso de CVC, que obliga a destinar un 2,5% de los ingresos a este concepto.

Cómo se reparten los derechos en Primera división

El sistema de reparto mantiene su estructura habitual. El 50% del dinero se distribuye a partes iguales entre los 20 clubes de Primera división. El otro 50% se divide en dos bloques: un 25% en función de los resultados deportivos de las últimas cinco temporadas y otro 25% en función de la implantación social de cada entidad.

En el apartado deportivo, la última temporada tiene un peso del 35%, la anterior del 20% y las otras tres precedentes un 15% cada una. En el caso del Barcelona, su condición de campeón en la 2024/25 y sus buenos resultados en campañas anteriores explican su elevada cifra, aunque no suficiente para conservar el primer puesto.

La implantación social, por su parte, premia la asistencia a los estadios y la contribución a la generación de valor audiovisual, con un límite máximo del 20% y un mínimo del 2% por club.

El impacto en el resto de equipos

Más allá del trío de cabeza, la mayoría de clubes han visto reducido su caché televisivo. Athletic Club (67,50), Real Sociedad (67,80), Betis (64,67), Sevilla (63,95) o Villarreal (57,81) se mantienen en un segundo escalón, todavía muy lejos de Barcelona y Real Madrid.

Las excepciones al descenso generalizado han sido Girona y Espanyol, que han logrado aumentar sus ingresos respecto a la temporada anterior. El Girona, impulsado por su histórica campaña y su presencia en la Champions League, alcanza los 55,64 millones.

Este reparto todavía no refleja el impacto del nuevo contrato audiovisual adjudicado recientemente. A partir del ciclo 2027-2032, LaLiga ha cerrado un acuerdo nacional por 1.050 millones de euros por temporada, 60 millones más por campaña. Un escenario que promete volver a alterar el mapa económico del fútbol español y que mantiene abiertos los debates sobre el modelo de distribución y la creciente brecha entre los grandes y el resto.