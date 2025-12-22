El Barça acelera decisiones en defensa tras la inesperada baja de Christensen

La planificación defensiva del FC Barcelona para el próximo verano puede adelantarse. La lesión de Andreas Christensen y la incertidumbre con Ronald Araújo obligan a la dirección deportiva a valorar si la actual plantilla basta para afrontar el resto de la temporada, o si es necesario intervenir ya en el mercado invernal

El área deportiva del FC Barcelona llevaba meses trabajando con calma en la reconstrucción de su defensa, una de las líneas marcadas en rojo para el próximo verano. Sin embargo, los acontecimientos recientes han alterado los tiempos. La grave lesión de Andreas Christensen y la ausencia prolongada de Ronald Araújo han dejado a Hansi Flick con una estructura defensiva más frágil de lo previsto, obligando al club a replantearse si debe actuar antes de lo deseado.

La salida de Íñigo Martínez rumbo a Arabia Saudí dejó un vacío evidente en el perfil de central zurdo. Hasta ahora, Gerard Martín ha asumido ese rol con solvencia pese a no ser su posición natural, mientras el cuerpo técnico probaba distintas alternativas. El rendimiento del canterano ha sido positivo, pero en los despachos son conscientes de que se trata de una solución momentánea.

Un rompecabezas defensivo para Flick

La situación se ha complicado con la lesión de Christensen, que estará alrededor de cuatro meses de baja tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. A ello se suma que Araújo continúa fuera de la dinámica del grupo mientras completa su recuperación anímica, con la previsión de reincorporarse tras el parón navideño. Hasta entonces, Flick cuenta únicamente con Cubarsí, Koundé y Eric García como centrales puros, aunque el francés está asentado como lateral derecho y Eric actúa como comodín en varias posiciones.

Con Balde y Gerard Martín como laterales y la polivalencia de algunos futbolistas, el técnico alemán tendría, incluso con Araújo de vuelta, solo seis defensores para cubrir cuatro posiciones en un tramo de temporada cargado de partidos. Una cifra que genera dudas internas sobre si es suficiente para competir con garantías.

El mercado de invierno, entre el parche y la cantera

Según informa Sport, la dirección deportiva que lidera Deco maneja dos vías claras si decide reforzarse en enero. La primera pasa por incorporar un defensa de forma temporal, probablemente mediante una cesión hasta final de temporada y siempre condicionada al ‘fair play’ financiero. No sería, en ningún caso, uno de los grandes objetivos marcados para el verano, Bastoni, Pau Torres, Schlotterbeck o Guéhi, ya que sus clubes no facilitarían una salida ahora.

La segunda opción mira hacia dentro. El club valora seriamente soluciones de la casa, donde varios jóvenes han llamado la atención del cuerpo técnico. Jofre Torrents ya ha tenido presencia puntual en el primer equipo, pero el nombre que gana fuerza es el de Álvaro Cortés.

Álvaro Cortés, una oportunidad que llama a la puerta

Central zurdo, 20 años y con más de 40 partidos en el Barça Atlètic, Álvaro Cortés aparece como una alternativa real en este contexto de urgencias. Formado tras llegar desde el Zaragoza en 2021, el defensor ha completado un proceso de maduración progresivo, superando incluso una grave lesión que frenó su crecimiento hace un par de temporadas.

Pese al descenso del filial, Cortés fue uno de los futbolistas más fiables del equipo el curso pasado. Su actuación en la final de la Intercontinental Sub-20 en el Maracaná, donde además de marcar un gol ofreció una exhibición defensiva y de salida de balón, reforzó su reputación interna. Zurdo, dominante en el juego aéreo, con buena lectura táctica y una notable calidad técnica, encaja en el perfil que busca Flick para iniciar el juego desde atrás.

Hasta ahora, el técnico alemán no lo ha convocado con el primer equipo, pero el escenario actual puede cambiar su hoja de ruta. En el club consideran que, si llega el momento de apostar por él, lo hará con argumentos sólidos.