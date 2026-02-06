Balde analiza la eliminatoria frente al Atlético de Madrid y ya se frota las manos

El lateral izquierdo del FC Barcelona no teme a los de Simeone más que a cualquier otro de los rivales que había en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey que se saldó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid ha accedido a semifinales tras eliminar en anteriores rondas al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5), mientras que el Barcelona dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

La otra semifinal es un derbi vasco que ambos equipos ya disputaron en la final de la temporada 2019/2020, que se jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia y que se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

Para el Athletic Club de Bilbao, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga, la Copa está siendo un bálsamo. A semifinales ha llegado tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.

La Real Sociedad, por su parte, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que jugar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo. La final, finalmente, será el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

Balde no teme al Atlético de Madrid

El defensa del Barcelona Alejandro Balde considera que, si su equipo quiere volver a ganar la Copa del Rey, tiene que "enfrentarse a este tipo de rivales", en referencia al Atlético de Madrid, su rival en las semifinales del torneo por segundo año consecutivo.

Desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Balde ha afirmado que la que les enfrentará al conjunto madrileño será "una gran eliminatoria" y que la plantilla tiene "muchas ganas de que llegue" ya para ganarla y defender el título en la final de Sevilla.

Llorente coincide con Balde

El defensa del Atlético de Madrid Marcos Llorente también ha aceptado con serenidad el resultado del sorteo, pese a que su equipo se medirá al vigente campeón de la competición y además disputará la vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Los tres rivales (la otra semifinal la disputarán la Real Sociedad y el Athletic Club) eran muy grandes y, si quieres ganar esta Copa, tienes que enfrentarte por lo menos a dos de ellos", ha sentenciado el lateral rojiblanco.