Hansi Flick acaba con la polémica de Lamine Yamal: “Lo más importante es que Lamine disfrute; el talento crece paso a paso”

El FC Barcelona recibe al RCD Mallorca en el Camp Nou, en un duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. En la previa del encuentro, el técnico azulgrana, Hansi Flick, compareció ante los medios para analizar la actualidad del equipo, el crecimiento de sus jóvenes, la gestión del vestuario y varios nombres propios del momento culé

El Barcelona llega al ecuador de la temporada instalado en una dinámica de estabilidad competitiva y con la sensación interna de que el proyecto empieza a consolidarse. En la previa del duelo de la jornada 23 de LaLiga, donde el conjuto azulgrana recibe al Mallorca en el Camp Nou, el entreandor del Barça, Hansi Flick, quiso subrayar desde el inicio que el trabajo diario y el clima interno son claves para sostener el crecimiento, insistiendo en que el equipo está “centrado en lo que es necesario hacer” y que existe una sintonía total entre cuerpo técnico y dirección deportiva.

En ese sentido, el técnico alemán valoró muy positivamente su relación con Deco, explicando que ambos comparten la misma filosofía y buscan el mismo tipo de jugadores, algo que definió como una experiencia poco habitual en su carrera y que agradece especialmente porque permite trabajar con claridad y sin ruido externo.

Lamine Yamal y 'La Masía', el presente que ya es futuro

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Lamine Yamal, sobre el que Flick se mostró especialmente satisfecho. El entrenador explicó que está “muy contento con lo que ve de él”, remarcando que lo más importante para un futbolista con tanto talento es que disfrute jugando al fútbol y de su trabajo. Flick incidió en que Yamal es un jugador centrado, algo que se refleja en su rendimiento, en su crecimiento reciente y también en que “últimamente está marcando más goles”, una evolución que considera positiva tanto para el jugador como para el equipo. En su análisis, dejó claro que todavía tiene “mucho más potencial que demostrar” y que lo hará con el paso de los años si mantiene esta línea.

Ese discurso enlazó de forma natural con su valoración de 'La Masía', donde destacó el “trabajo fantástico” que se viene realizando. Flick explicó que el 'staff' cree firmemente en la calidad de los jóvenes formados en casa, algo que se percibe en los entrenamientos y en su base futbolística, aunque recordó que “obviamente tienen que mejorar, lo cual es normal”. Dentro de esa apuesta, celebró la renovación de Fermín López, definiéndola como “la mejor solución posible para el club”, por tratarse de un jugador de 'La Masía' que ama al Barça y que está ofreciendo un rendimiento “espectacular” a su máximo nivel.

Gestión del vestuario y respeto como base

Flick dedicó una parte importante de su comparecencia a explicar su manera de entender la gestión humana del vestuario. Señaló que lo esencial es que cualquier jugador pueda dar lo mejor de sí mismo, y comparó el fútbol con cualquier entorno laboral: cuando las cosas funcionan y hay respeto, todo fluye mejor.

Además, recordó lo ya dicho tras el partido de Albacete, destacando que los jugadores siempre han estado centrados y comprometidos con el club, y añadió que para él no todo se reduce a lo que ocurre en el campo, sino a que cada persona reciba el respeto que merece. En su modelo, nadie está por encima de nadie y todos están al mismo nivel, una base que considera fundamental para que cada futbolista pueda rendir al máximo.

Nombres propios: De Jong, Lewandowski, Araujo y el estado físico

En el plano individual, Flick elogió el momento de Frenkie de Jong, al que calificó como “fantástico” y “muy importante” para el equipo. Destacó su amor por el club y la ciudad, así como el gran nivel que está mostrando, subrayando que para él es clave que siga jugando a este nivel.

Sobre Robert Lewandowski, el técnico fue claro al señalar que debe centrarse en disfrutar de la temporada actual. Reconoció que el delantero querría jugar más minutos y disputar los partidos completos, especialmente los importantes, pero recordó que “la situación es la que es”. Flick valoró su buen momento físico y anímico, y aseguró sentirse tranquilo con la estabilidad actual del club, posponiendo cualquier debate sobre el futuro.

En defensa, explicó qué aporta Ronald Araújo, destacando que físicamente es “top”, rápido y dominante en los duelos, un perfil diferente que enriquece al equipo. Admitió que su adaptación no siempre es sencilla por su estilo y mentalidad, pero celebró que haya mejorado mucho y confió en seguir ayudándole a encajar en la filosofía del equipo.

Mirada al rival y otros apuntes

Pensando ya en el Mallorca, Flick advirtió que el rival viene de ganar 4-1 en su último partido, por lo que el Barça deberá prestar “mucha atención”. También se refirió a la situación física de Raphinha, explicando que se actuará con calma y paso a paso, esperando la luz verde del staff médico. Sobre Pedri, fue optimista al señalar que espera verle de vuelta “más pronto que tarde”.

Por último, tuvo palabras para Jan Virgili, destacando que está jugando muy bien en Mallorca y que esa experiencia en LaLiga es positiva para su crecimiento, mostrándose satisfecho con su evolución. Con un discurso sereno y coherente, Flick volvió a insistir en la idea que vertebra su proyecto: crecimiento sostenido, respeto interno y confianza en el talento, especialmente en el que nace desde casa.