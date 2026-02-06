El Barcelona tendrá que pagar para dar salida a Szczęsny

La planificación deportiva del FC Barcelona para la próxima temporada ya ha entrado en una fase decisiva con uno de los focos principales estando bajo los palos. Tras la lesión de Marc-André ter Stegen nada más aterrizar en el Girona FC, el club azulgrana acelera decisiones estructurales que afectan directamente al futuro de Wojciech Szczęsny

El FC Barcelona afronta un momento clave en la definición de su portería a medio y largo plazo. Tras varios cursos marcados por lesiones, soluciones de emergencia y movimientos inesperados, la dirección deportiva considera que ha llegado el momento de cerrar definitivamente una etapa y consolidar otra.

El pasado verano ya fue una señal clara: el club sorprendió con la apuesta por Joan García y con la renovación de Wojciech Szczesny, un movimiento que en su momento se interpretó como una solución de estabilidad tras la grave lesión de Ter Stegen. Sin embargo, el escenario ha vuelto a cambiar. La recaída física del alemán en Girona ha reabierto un debate que en el club nunca se dio por cerrado del todo.

La cláusula que marca el futuro de Szczesny

A pesar de tener contrato hasta 2027, el futuro de Wojciech Szczesny más allá del próximo 30 de junio está lejos de estar garantizado. Según ha informado Sport, el acuerdo de renovación firmado en 2025 incluía una cláusula específica que permite al Barça rescindir de forma unilateral el último año de contrato del guardameta polaco, previo pago de una indemnización.

Las cifras ya están sobre la mesa. El club podría ejecutar esa salida abonando alrededor de dos millones de euros, una cantidad pactada como 'razonable' y sensiblemente inferior al coste total del vínculo contractual. Una fórmula pensada para facilitar una desvinculación amistosa si el contexto deportivo así lo exige.

En el entorno del club destacan que la relación con Szczesny es excelente. El veterano portero ha asumido sin problemas su rol secundario, ha sido un apoyo constante en el vestuario y su actitud ha convencido tanto al cuerpo técnico como al área deportiva. Pero el Barça entiende que la planificación no puede basarse solo en el presente.

Joan García, el eje del nuevo proyecto

La llegada de Joan García no fue un fichaje más. En los despachos del club se le considera el pilar sobre el que debe sostenerse la portería en los próximos años. Su progresión, su perfil y su margen de crecimiento encajan con la idea de construir una estructura estable y sostenible.

En ese contexto, la continuidad de Szczesny se analiza más desde la lógica estratégica que desde el rendimiento inmediato. El Barça necesita definir quién será el segundo portero del proyecto 2026-27 y si ese rol debe ocuparlo un perfil veterano o un guardameta con mayor recorrido por delante.

La vuelta de Iñaki Peña, actualmente cedido en el Elche, añade otra variable a la ecuación y obliga a tomar decisiones claras para evitar un exceso de efectivos en una posición tan sensible, donde el próximo verano podrían volver a reunirse cuatro guardametas de primer nivel.

Decisión pendiente, pero una hoja de ruta definida

Aunque la rescisión de Szczesny todavía no es oficial, en el club reconocen que el escenario está preparado para que se produzca si no hay un giro inesperado. La decisión final dependerá de las conversaciones entre Deco y Hansi Flick, quienes deben consensuar el perfil ideal que acompañe a Joan García la próxima temporada.

La revolución en la portería azulgrana está cerca de completarse. Y, salvo sorpresa, Wojciech Szczesny podría ser una de las piezas que cierre definitivamente un ciclo pensado para una emergencia, pero no para el futuro estructural del Barça.