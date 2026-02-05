Ter Stegen confirma que pasará por el quirófano y afronta cuatro meses de baja: “Volveré”

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen ha confirmado oficialmente que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras la lesión sufrida en el isquiotibial de la pierna izquierda. El portero, actualmente cedido en el Girona FC por el FC Barcelona, afronta un periodo de recuperación estimado en torno a cuatro meses, por lo que ha realizado un comunicado oficial en redes

Marc-André ter Stegen cayó lesionado el pasado fin de semana, justo después del partido ante el Real Oviedo, apenas en su segunda aparición oficial con la camiseta del Girona. El portero alemán notó molestias durante el encuentro, pero decidió continuar bajo palos, una decisión que terminó teniendo consecuencias mayores de las inicialmente previstas.

Las primeras exploraciones ya encendieron las alarmas y, tras varias pruebas complementarias realizadas a lo largo de la semana, el diagnóstico fue claro: rotura en el isquiotibial izquierdo con necesidad de pasar por el quirófano. El propio club de Montilivi confirmó que el futbolista será operado este viernes y que será después de la intervención cuando se determine con exactitud el alcance de la lesión y los plazos definitivos de recuperación.

El mensaje de Ter Stegen en redes

El propio Ter Stegen quiso romper su silencio a través de un comunicado personal publicado en redes sociales, en el que explicó su situación con un tono cercano y emocional. “El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía”, comenzó el guardameta.

El alemán reconoció que su papel dentro del equipo ha cambiado radicalmente, pero dejó claro que su implicación seguirá intacta: “Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia”.

En un mensaje que refleja el golpe anímico que supone esta nueva lesión, añadió: “Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación”. El comunicado concluye con un mensaje de esperanza: “Volveré”.

Girona, el lugar donde había vuelto a sentirse futbolista

La cesión al Girona representaba una oportunidad clave para relanzar la carrera de Ter Stegen. Tras perder protagonismo en el Barcelona, el internacional alemán buscaba continuidad, minutos y sensaciones. Y las había encontrado rápidamente.

El técnico Míchel Sánchez apostó por él desde el primer momento, sentando a Paulo Gazzaniga y dándole la titularidad. En su debut ante el Getafe, Ter Stegen fue decisivo salvando un punto en el descuento, confirmando que seguía siendo un portero de jerarquía. “Eres un líder. Nos darás mucho”, le transmitió el entrenador en su llegada a Montilivi.

Sin embargo, el sueño se truncó demasiado pronto. Ante el Oviedo, no pudo evitar la derrota y, sin saberlo, estaba disputando sus últimos minutos en muchos meses.

Un calvario físico que no da tregua

La lesión actual se suma a un historial reciente especialmente duro para el guardameta alemán. En poco más de dos años, Ter Stegen ha sufrido problemas graves de espalda, una rotura del tendón rotuliano, una recaída en la espalda y ahora esta lesión muscular. En total, acumula más de 430 días de baja y más de 90 partidos perdidos entre club y Selección.

Este nuevo contratiempo complica seriamente su gran objetivo: llegar como titular al Mundial que arranca el próximo 11 de junio. El seleccionador alemán Julian Nagelsmann no ocultó su preocupación: “Realmente es muy cruel. Marc acababa de volver a jugar y estaba en muy buen camino. Ahora lo único importante es que se recupere con tranquilidad y sin presión”.

Un futuro lleno de incógnitas

La operación supone un nuevo punto de partida para Ter Stegen, que deberá afrontar otra larga recuperación cuando parecía haber encontrado estabilidad deportiva y emocional. En el Girona, mientras tanto, se reabre el debate en la portería y se activa un escenario de planificación inesperado en pleno tramo decisivo de la temporada.

Para el portero alemán, el reto vuelve a ser el mismo de los últimos años: recuperarse, volver a competir y demostrar que, pese a los golpes, sigue teniendo sitio en la élite. Como él mismo escribió, con convicción y desafío: “Volveré”.