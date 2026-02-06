Jagoba Arrasate quiere mantener la dinámica ante el Barcelona: “Si lo del lunes es puntual, tendremos problemas”

El RCD Mallorca afronta una de las salidas más exigentes del calendario con la visita al FC Barcelona en la jornada 23 de LaLiga. Tras una semana intensa marcada por la victoria liguera y el cierre del mercado, su entrenador, Jagoba Arrasate, compareció en rueda de prensa para analizar el momento del equipo, el impacto de los refuerzos y el reto de competir en un escenario de máxima dificultad

El Mallorca llega al Camp Nou para enfrentar al Barcelona tras una importantísima victoria frente al Sevilla, que ha supuesto un alivio e impulso anímico muy necesarios para encarar los meses que restan de competición. Sin embargo, Arrasate quiso dejar claro desde el inicio que el reto ahora es sostener ese nivel competitivo. “Necesitábamos una victoria así, fue un paso al frente en todos los sentidos”, reconoció el técnico.

El entrenador subrayó que el equipo debe encontrar continuidad en su rendimiento para alcanzar el objetivo de la temporada: “Ojalá no se convierta en algo puntual, porque si eso es puntual tendremos problemas; si lo convertimos en habitual, nos irá mucho mejor”.

Una semana corta y un reto mayúsculo

Arrasate explicó que la preparación ha sido exprés, pero suficiente para llegar listos al compromiso. “Para nosotros ha sido una semana corta, jugamos el lunes y enseguida empezamos a preparar este partido”, señaló.

El técnico bermellón aprovechó para detallar el parte médico y el estado de varios jugadores clave, como Asano o Abdón Prats. “Taku tiene una pequeña lesión y estará alguna semana fuera, y Abdón es baja por un tema personal”, explicó.

Sobre otros futbolistas, matizó: “Kumbulla está mucho mejor, ha dejado atrás la lesión, pero va justo de sesiones”. Mientras que en defensa, las miradas apuntan al líder de la zaga: “Raíllo está acumulando entrenamientos, todavía tiene alguna molestia y tenemos que decidir cuándo meterlo de verdad”.

Los nuevos fichajes y su rol inmediato

Arrasate diferenció claramente el impacto esperado de las incorporaciones tras el mercado invernal. “Justin es un jugador de presente y sobre todo de futuro”, afirmó. Por otro lado, sobre Luvumbo, reflejó que “es un jugador que nos tiene que dar rendimiento inmediato”.

También destacó la importancia del grupo por encima de los nombres: “El vestuario y el grupo van a ser determinantes para conseguir el objetivo”.

El plan ante el Barça: orden, valentía y amenaza

El entrenador fue muy claro al analizar lo que exige jugar en el Camp Nou. “Sabes que vas a jugar contra el mejor equipo de la Liga hasta el momento”, reconoció.

Arrasate insistió en que no basta con resistir. “Hay que amenazarles, ir a por su portería; si no, en el Camp Nou los partidos se hacen eternos”, vaticinaba.

Cómo hacer daño al líder

El técnico explicó la clave táctica para competir ante la presión alta azulgrana. “Necesitas secuencias de pases para evitar su presión”, apuntó. Eso sí, admitió la dificultad: “Decirlo es fácil, hacerlo es mucho más complicado”.

Arrasate cerró su comparecencia apelando a la regularidad como gran asignatura pendiente. “El equipo de la jornada 22 me encantó, ese es el que quiero”, concluyó. Así, el técnico puso un objetivo claro de cara a los próximos meses: “Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor y que lo del otro día no sea flor de un día”.

Con ese mensaje, el Mallorca afronta una de las pruebas más exigentes del curso, una visita al Camp Nou donde Muriqi se verá las caras con Joan García, consciente de que competir en escenarios grandes también define el carácter de un equipo.