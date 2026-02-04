Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, confirma que ha llegado una oferta por Omar Mascarell

La dirección deportiva del conjunto balear ha comparecido en rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes y la plantilla que dispone Jagoba Arrasate para la segunda parte de la temporada, además de apuntar la propuesta recibida por el jugador de Guinea Ecuatorial

El Mallorca ha logrado la incorporación de Zito Luvumbo como única llegada en el mercado de fichajes de enero. El delantero de Angola ha firmado una cesión hasta final de temporada, por lo que ya tiene luz verde para debutar con el conjunto de Jagoba Arrasate, momento que podría llegar este sábado ante el Barcelona. De esta manera, Pablo Ortells, director deportivo de la entidad, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la ventana de traspasos que ha firmado y la plantilla que se le queda al equipo.

Pablo Ortells explica la planificación del Mallorca en el mercado de fichajes

En este sentido, Pablo Ortells ha explicado detalladamente el mercado de fichajes del Mallorca: "Teníamos una premisa clara, que es mantener la plantilla que tenemos y reforzar una posición. Ya sabéis que vamos cumpliendo en función de los límites, en verano siempre dejas algún pequeño remanente para usar en invierno. Estamos centrados en los nuestros, el club tiene que ser sostenible económicamente, no podemos hacer excesos. La sensación es que se ha hecho poco, pero nosotros tenemos la sensación de que el futuro pasa por los jugadores que tenemos, eso ya va un poco en cada uno. Venimos de mercados complicados en líneas generales, no depende siempre de nosotros, a veces va por otros clubs, cuando el mercado esta abierto se pueden dar movimientos en cualquier momento".

Por otro lado, Pablo Ortells se ha defendido afirmando que "cada uno en su casa es libre de hacer lo que quiera, nosotros confiamos en los jugadores que tenemos y creo que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es el de recuperar a jugadores que nos van a dar alegrías, por ejemplo, Pablo Torre. Vemos como los jugadores celebraron ese gol, están involucrados en esa unión, esa es la base y lo que nos va a hacer fuertes para salir hacia adelante". Además, el director deportivo del Mallorca ha confirmado la oferta que ha recibido por el fichaje de Omar Mascarell: "Llegó una propuesta que era buena para él, nosotros no hemos llegado a un acuerdo con el otro club, si todas las partes están contentas, se puede dar, pero en este caso no ha sido así. Es un gran profesional, ojalá pueda seguir con nosotros, tenemos que hablarla. De su renovación hablaremos estos días. Con nuestro mercado cerrado es difícil que salga, contamos con los que tenemos y lo veo difícil, pero no puedo asegurar nada".

Pablo Ortells se pronuncia por la salida de Dani Rodríguez

Pablo Ortells también valoró de la situación en la parcela defensiva: "Tenemos plena confianza en los centrales. David es un activo muy importante para el club. Marash y Raíllo en condiciones normales, confía en ellos el míster, están para aportar soluciones". El director deportivo del Mallorca también comentó cómo está el conjunto de Jagoba Arrasate actualmente: "Yo siempre digo que las notas son al final de temporada, estamos expuestos a la opinión pública, todo el mundo puede opinar, intento ser honesto con esto y cuando uno lo es con el esfuerzo y el sacrificio, entiendo que he tomado decisiones que gustan o no, pero las he tomado convencido. Todas las hago pensando en el Mallorca, jamás las hago pensando en mi propio bien"

Por último, Pablo Ortells se pronunció por la salida de Dani Rodríguez: "Hemos hablado mucho de Dani, ha dado todo por este club y no hay más que hablar, ojalá nos volvamos a encontrar en el camino. Al tema de Dani no hay que darle más vueltas, ni a cualquier tema de acuerdos o de cualquiera cosa, no hay ninguna confidencialidad, no hay mas vueltas que darle al asunto". Sobre Luvumbo comentó que "tiene experiencia en Serie A, tiene mucha fuerza, actitud, desborde, potencia, nos va a ayudar con unas condiciones que él tiene que nosotros no tenemos".