Flick y Messi sí, pero Deco no

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha hablado alto y claro sobre las cabeza visibles de su proyecto electoral

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado este viernes que, si gana las próximas elecciones, cuenta con Hansi Flick como entrenador del primer equipo, pero no con el director deportivo, Anderson Luis de Suoza 'Deco'.

En una entrevista concedida 'El món a RAC1', Font ha explicado que no cuenta con Deco, "porque es un cargo de confianza de Joan Laporta (actual presidente) y Alejandro Echevarría (excuñado de Laporta que participa de todas las decisiones en la comisión deportiva)".

En este sentido, el empresario catalán ha lamentado no poder desvelar el nombre de la persona que sustituirá a Deco -"no podemos anunciarlo porque tiene contrato", ha apuntado-, aunque ha asegurado que la estructura que liderará el nuevo director deportivo "encajará mejor con el trabajo de Flick".

Preguntado sobre qué pasaría si el técnico alemán pide la continuidad de Deco, Font ha respondido que "ya se hablaría", pero ha insistido en que está "convencido" de la apuesta que tiene pensada para la secretaría técnica sería del agrado del actual entrenador del Barça.

Por otra parte, Víctor Font ha desvelado que lleva "dos años y medio trabajando" para restablecer con Leo Messi "los puentes para que vuelva al Barça" y que ha compartido esta idea "con su entorno".

Sin embargo, considera que el excrack azulgrana, ahora en el Inter de Miami, "no se tiene que mojar" en las próximas elecciones, "porque los activos del club no tendrían que jugar a hacer política".

Gaspar se lo deja claro a toda España con el caso Negreira

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart ha afirmado que el club azulgrana "jamás" ha comprado a un árbitro y ha cargado contra el Real Madrid porque cree que está haciendo "mucho daño al fútbol" con el "caso Negreira" insinuando que este deporte está "corrompido" cuando "saben que es mentira".

A su salida del juzgado este viernes tras testificar ante la jueza del "caso Negreira", Gaspart ha asegurado de forma vehemente a los periodistas que el Barça no ha cometido ninguna "ilegalidad" -"todo es falso, es mentira, ha insistido"- y ha justificado los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) alegando que todos los equipos de España y de Europa tienen ojeadores, intermediarios y personas que hacen informes.

Gaspart, que fue vicepresidente del Barça entre 1978 y 2000 en la etapa de Josep Lluís Nuñez y presidente entre 2000 y 2003, ha comparecido hoy como testigo ante la jueza que investiga los pagos de más de siete millones de euros del club azulgrana al exvicepresidente del CTA José María Enriquez Negreira, que empezaron en 2001, cuando estaba al frente de la entidad.