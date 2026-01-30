El Real Madrid se lleva otro varapalo con el 'caso Negreira'

La magistrada Alejandra Gil Llimaha ha desestimado la petición de los blancos de poder examinar todas las auditorías e informes

El juzgado ha desestimado la petición del Real Madrid, que en los escritos entregados por su procurador Sr. Molina en fecha 26 de septiembre de 2025 y 22 de diciembre de 2025, solicitaba información sobre los ejercicios económicos del Barça entre 2003 y 2021, que incluía las auditorias y el 'Forensic' por el 'Caso Negreira', según una información adelantada por La Vanguardia.

El expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu, imputado en la causa, reclamó hace dos semanas al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que es el que investiga el 'Caso Negreira', que denegara el acceso a todas las auditorias e informes económicos sobre la entidad azulgrana, amparándose en la privacidad empresarial del FC Barcelona.

Tras ello, la magistrada Alejandra Gil Llimaha ha desestimado la petición de los blancos de poder examinar todas las auditorías e informes: "No ha lugar a practicar las diligencias de investigación peticionadas por el Procurador Sr. Molina en nombre de Real Madrid CF mediante escritos de fecha 22/12/25 y de fecha 26/9/25, a excepción de la testifical de Carlos Naval Biosca, que tendrá lugar el 10/4/26 a las 9:45 h, requiriendo a la parte que la propuso para que, en dos días, facilite el domicilio del testigo para poder ser citado. El mismo día 10/4/26, a las 10:45 h, se practicará la declaración como investigado del FCB al haber sido suspendida, por coincidencia de señalamientos, la fecha inicialmente acordada. Contra la presente cabe reforma en 3 días".

La jueza llama a declarar a Carles Naval

Lo que sí ha admitido la jueza es que Carles Naval acuda a declarar: "Sí se admitirá la testifical del Sr. Naval en la medida que, según se informa, su declaración puede ser relevante para concretar donde estaban, qué se hacía y qué destino, uso o aplicación se le daba a los informes emitidos por los contratados y pagados por el FCB así como el modo en el que se aprobaban los pagos de las facturas por dichos informes pues se indica en el escrito de proposición de prueba que el Sr. Naval, durante años, intervino en el proceso de aprobación de pagos de esas facturas. También podrá explicar, si es que intervino, con qué finalidad se pagaban las facturas y el tipo de servicios que con los pagos se estaba remunerando".

Cuando el Real Madrid confiaba en una resolución positiva que le habría permitido acceder a todos los detalles económicos del club, además de los distintos informes que el Barça habría recabado sobre el caso Negreira y que en su día ya se trasladaron al juez, los capitalinos han recibido un nuevo revés en dicha investigación del Caso Negreira.