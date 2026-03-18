Tchouaméni relata la ambición por ganar la Champions: "En el Real Madrid todo es posible"

Aurélien Tchouaméni se mostró ambicioso tras la clasificación del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League. El francés confía en que el equipo de Álvaro Arbeloa pueda “hacer grandes cosas” esta temporada, mientras Thiago Pitarch reivindica el papel de la cantera en una eliminatoria marcada por la autoridad blanca

El Real Madrid volvió a dar un golpe de autoridad en Europa tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Una eliminatoria que, por nombre y contexto, apuntaba a ser una de las más igualadas del torneo, pero que terminó resolviéndose con solvencia por parte del conjunto blanco.

Tras el partido, Aurélien Tchouaméni fue uno de los jugadores que tomó la palabra en zona mixta para analizar el momento del equipo. El centrocampista francés, cada vez más asentado en el esquema de Álvaro Arbeloa, dejó claro que la ambición del vestuario sigue intacta en este tramo decisivo de la temporada.

Tchouaméni mira a la Champions sin complejos

Más allá de la victoria, el discurso de Tchouaméni fue un reflejo del estado mental del equipo. El francés destacó la importancia de haber superado a un rival de máximo nivel como el Manchester City, un adversario habitual en las últimas temporadas europeas del club blanco. “Cada temporada jugamos aquí contra un equipo de alto nivel, como el Manchester City. Hemos hecho un buen trabajo y tenemos que seguir con confianza”, explicó.

En su análisis, dejó claro que la clave está en el rendimiento propio. “Cuando vimos la eliminatoria sabíamos que si jugábamos a nuestro nivel podíamos ganar a cualquier equipo del mundo”, añadió, subrayando la confianza del grupo en sus propias capacidades. El Real Madrid vuelve a sentirse competitivo en Europa, y eso cambia todo el escenario.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó al ser preguntado por las opciones de conquistar la Champions. Tchouaméni no dudó en reafirmar la ambición del vestuario: “¿Por qué no? En el Real Madrid todo es posible”. Una frase que resume a la perfección la mentalidad de un equipo que ha construido su leyenda sobre noches como esta.

El centrocampista insistió en que el objetivo es seguir creciendo en cada partido, sin perder la confianza en un proyecto que ha recuperado sensaciones en el momento clave de la temporada.

El impacto de Arbeloa en el vestuario

Pero el cambio de dinámica del equipo también tiene un nombre propio: Álvaro Arbeloa. El técnico asumió el mando el pasado 12 de enero tras la salida de Xabi Alonso, y desde entonces el equipo ha experimentado una evolución evidente tanto en resultados como en sensaciones.

Tchouaméni quiso reconocer ese trabajo sin restar mérito a su predecesor. “Xabi Alonso es un entrenador increíble, pero Arbeloa tiene sus ideas también y con sus ideas hay cosas que han cambiado”, explicó.

El francés puso el foco en un aspecto clave: la confianza. “El míster tiene mucha confianza en nosotros desde el primer día. Nos ayuda a tener confianza en el campo”, añadió.

Mbappé, listo para volver a ser decisivo

Otro de los nombres propios de la noche fue Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a tener minutos tras superar un esguince en la rodilla izquierda que le había mantenido fuera durante cinco partidos. Su regreso supone una noticia clave para el Real Madrid en el tramo final del curso.

Tchouaméni no escatimó en elogios hacia su compatriota. “A Mbappé le he visto muy bien. Es un jugador clave para nosotros”, afirmó.

La vuelta del atacante refuerza aún más el potencial ofensivo del equipo, que ya ha demostrado su capacidad para competir al máximo nivel incluso en ausencia de algunas de sus estrellas.

Sorpresa por la decisión de la CAF

Además de la eliminatoria europea, en la comparecencia del centrocampista hubo espacio para la actualidad internacional. Tchouaméni se mostró sorprendido por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de dar por perdida a Senegal la final de la Copa África 2025 y proclamar campeona a Marruecos.

“¿De verdad? No sé lo que decir, seguro que Brahim va a estar muy contento”, comentó entre sonrisas, haciendo referencia a su compañero en el Real Madrid. Una reacción que refleja el impacto inesperado de una resolución que ha generado debate en el panorama futbolístico internacional.

Thiago Pitarch, el reflejo de la cantera

Pero más allá de los nombres consagrados, la eliminatoria también dejó espacio para la irrupción de nuevos talentos. Thiago Pitarch, canterano del Real Madrid de apenas 18 años, fue titular en el duelo ante el Manchester City, confirmando la apuesta del club por su cantera incluso en escenarios de máxima exigencia.

El joven futbolista valoró con naturalidad su situación dentro del equipo. “Arbeloa me trata igual. Lo vivimos con mucha naturalidad. Intento no pensarlo mucho, me toca ganarme los minutos en el campo”, explicó. Su discurso refleja la filosofía de un club que exige rendimiento independientemente de la edad o el contexto.

Un Real Madrid que no se conforma

El mensaje global del vestuario es claro: esto no ha terminado. El Real Madrid ha dado un paso importante eliminando al Manchester City, pero el objetivo final sigue siendo levantar la 'La Orejona'. Con LaLiga aún en juego y la Champions entrando en su fase más decisiva, el equipo afronta semanas clave.

La mezcla de experiencia, talento joven y un vestuario que vuelve a creer en sí mismo sitúa al conjunto blanco en una posición privilegiada. Porque si algo ha dejado claro Tchouaméni, es que en este equipo la ambición nunca se negocia. Y cuando el Real Madrid cree, Europa tiembla.