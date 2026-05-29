La Segunda División puede reunir hasta tres filiales en la próxima temporada

La Real Sociedad B ya tiene plaza asegurada, mientras Celta Fortuna, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B buscan el ascenso desde Primera Federación

La próxima LaLiga Hypermotion puede presentar una fotografía poco habitual: hasta tres filiales compitiendo en la categoría de plata del fútbol español. La Real Sociedad B ya tiene asegurada su continuidad tras lograr la permanencia, pero el número puede crecer en las próximas semanas.

El foco está ahora en el ‘playoff’ de ascenso desde Primera Federación, donde aparecen cuatro canteras de clubes de Primera: Celta Fortuna, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B. Ocho equipos pelean por dos plazas y los filiales llegan con opciones reales de cambiar el mapa de Segunda.

La Real Sociedad B ya espera en Segunda división

El primer filial con plaza asegurada es la Real Sociedad B, también conocida como Sanse. El equipo donostiarra ha conseguido la permanencia en LaLiga Hypermotion, cerrando la temporada ante la Cultural Leonesa en Zubieta sin urgencias clasificatorias.

Esto brinda al primer equipo de Donosti una herramienta de cantera. La presencia del Sanse en Segunda ofrece una plataforma de desarrollo muy superior a la Primera Federación, especialmente para futbolistas que están cerca del primer equipo, pero todavía necesitan minutos de alto nivel.

Cuatro filiales buscan dos plazas en el playoff de Primera Federación

El ‘playoff ‘de ascenso a Segunda ha dejado un cuadro cargado de nombres propios. Los ocho equipos clasificados son Celta Fortuna, Zamora, Ponferradina, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Sabadell, Villarreal B y Europa. De ahí saldrán los dos equipos que acompañarán a Tenerife y Eldense, ascendidos directamente como campeones de grupo.

El dato llamativo es que la mitad de los aspirantes al ‘playoff’ son filiales o equipos dependientes. El Celta Fortuna se medirá al Europa, el Atlético Madrileño jugará ante la Ponferradina, el Real Madrid Castilla se enfrentará al Sabadell y el Villarreal B se cruzará con el Zamora.

Un impacto competitivo y económico para LaLiga Hypermotion

La posible llegada de más filiales a Segunda genera debate. Para los grandes clubes, supone un salto enorme en la formación de sus futbolistas. Para el resto de equipos, cambia parte del ecosistema competitivo: los filiales no pueden ascender a Primera, pero sí pueden condicionar la pelea por el ‘playoff’, la permanencia y el desarrollo de la temporada.

También hay un componente económico. LaLiga Hypermotion ganaría focos mediáticos con nombres como Castilla o Atlético Madrileño, pero algunos clubes históricos podrían ver con preocupación el aumento de equipos dependientes en una categoría donde cada plaza se pelea hasta el último minuto.

Real Madrid Castilla 2-0 Sabadell: el filial blanco golpea primero

Real Madrid Castilla y Sabadell han sido los encargados de abrir el ‘playoff’ de ascenso a Segunda división. En el Alfredo di Stéfano, el filial blanco se impuso gracias a los goles de Fortuny y Palacios.

Con esta victoria, el Castilla se acerca a la posibilidad de volver a LaLiga Hypermotion, teniendo que aguantar el marcador en el Nova Creu Alta, donde disputará la vuelta el próximo viernes 5 de junio a las 21.00 horas.

El playoff puede cambiar el mapa de Segunda División

La promoción de Primera Federación no solo decidirá dos ascensos. También puede transformar la próxima Segunda división. Con la Real Sociedad B ya dentro, el ascenso de dos entre Celta Fortuna, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B elevaría hasta tres el número de filiales en la categoría.

El dato es potente y el desenlace, incierto. Históricos como Ponferradina, Sabadell, Zamora o Europa intentarán frenar esa posibilidad. Pero los filiales llegan con plantillas jóvenes, talento de élite y una motivación evidente: colocar a sus canteras en el segundo escalón del fútbol español.