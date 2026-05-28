Insólita decisión en la RFEF: cambia la clasificación de Segunda Federación y perjudica a la UD Ourense en la final de ascenso

El Numancia pasa a ser tercero del Grupo 1 por la alineación indebida del Fabril y la UB Conquense saldrá beneficiada si empata en la última eliminatoria de 'playoff' a Primera Federación

La Segunda RFEF ha quedado sacudida en pleno desenlace de los ‘playoffs’ de ascenso. La resolución sobre el Numancia - Deportivo Fabril del pasado 13 de diciembre ha modificado la clasificación final del Grupo 1 y ha provocado una consecuencia directa a solo tres días de una final: la UD Ourense pasa de tercera a cuarta clasificada.

El gran beneficiado inmediato es la UB Conquense, rival del conjunto gallego en la final por el ascenso. Tras el 1-0 logrado por el equipo de Borja Fernández en O Couto, el nuevo escenario cambia el contexto: si la eliminatoria termina empatada después de la prórroga, ascenderá el Conquense por su mejor posición en liga.

El Numancia gana en los despachos, pero no obtiene el ascenso que pedía

El origen del conflicto está en el partido entre el CD Numancia y el RC Deportivo Fabril, disputado el 13 de diciembre de 2025 en Los Pajaritos. El filial del Deportivo ganó entonces por 1-2, pero el caso terminó en los despachos por la alineación indebida de Hugo Torres, que participó sin figurar correctamente inscrito como titular ni suplente antes del inicio del encuentro.

El TAD dio la razón al Numancia y confirmó la irregularidad. A partir de ahí, el club soriano reclamó una compensación deportiva de gran calado: la repetición de los ‘playoffs’, al considerar que habría afrontado las eliminatorias como tercero y no como cuarto, o incluso una plaza adicional y extraordinaria en Primera Federación para la temporada 2026/27.

La resolución del Juez Único de Competiciones no Profesionales, Rafael Alonso Martínez, reconoce el cambio clasificatorio, pero no concede al Numancia esa compensación. El órgano acuerda modificar la clasificación final de la fase regular, con el Numancia como tercero, pero desestima la adopción de medidas retroactivas en los ‘playoffs’ de ascenso.

La UD Ourense cae al cuarto puesto en el peor momento posible

La consecuencia más polémica afecta directamente a la UD Ourense. El club gallego había terminado la temporada regular como tercer clasificado y había disputado las semifinales del ‘playoff’ y la ida de la final bajo esa condición competitiva.

Ahora, a solo tres días del partido de vuelta ante la UB Conquense, la resolución lo desplaza al cuarto puesto del Grupo 1. El cambio no altera lo ya jugado, pero sí modifica una de las normas clave de la final: el criterio de desempate tras la prórroga.

La UD Ourense considera que la decisión llega tarde y altera de forma grave un escenario que los equipos daban por establecido. En su comunicado oficial, la entidad ha mostrado su “absoluto asombro, incredulidad y desaprobación” por una resolución que entiende como un perjuicio directo a sus derechos.

El club recuerda que afrontó la última jornada de la fase regular sabiendo que un empate ante el Atlético Astorga le aseguraba la tercera plaza. También subraya que jugó el ‘playoff’ bajo una condición clasificatoria que ahora queda alterada en mitad de la eliminatoria.

La UB Conquense sale reforzada antes de jugar en La Fuensanta

La UB Conquense es quien recibe el mayor impacto positivo de la resolución. El conjunto conquense llega al partido de vuelta con ventaja tras ganar 1-0 en O Couto, pero ahora cuenta además con un criterio de desempate favorable.

Antes de esta decisión, si la eliminatoria quedaba igualada tras el tiempo reglamentario y la prórroga, todo se habría decidido en la tanda de penaltis al haber terminado ambos equipos en tercera posición de sus respectivos grupos. Con el nuevo orden del Grupo 1, esa situación cambia: en caso de empate global después de la prórroga, ascenderá el Conquense.

La UD Ourense anuncia recurso y denuncia un final empañado

La respuesta de la UD Ourense ha sido inmediata. El club ha anunciado que recurrirá la decisión tomada por el Juez Único de Competiciones no Profesionales, al entender que se está modificando el marco competitivo en un momento decisivo de la temporada.

La entidad lamenta que una campaña histórica para el club quede ahora condicionada por una resolución ajena a su rendimiento deportivo. El enfado no se dirige únicamente al cambio clasificatorio, sino al momento en el que se produce y a sus efectos inmediatos sobre una final de ascenso ya iniciada.

La frase resume el sentimiento del club gallego. La UD Ourense no discute solo una interpretación normativa, sino la aplicación práctica de una decisión que altera la ventaja deportiva justo antes del partido más importante del año.