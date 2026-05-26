Nayim no cierra la puerta al Zaragoza: "Si tengo poder de decisión, sí"

ESTADIO Deportivo habla con el héroe de la Recopa de París sobre los "rumores" que llegan de la capital aragonesa acerca de la hipotética posibilidad de presidir el club maño, algo que el ceutí, con el que no se ha producido ningún contacto sobre este asunto, no vería con malos ojos, aunque con condiciones

El Real Zaragoza ha tocado fondo esta temporada con su descenso a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Ni sus casi cien años de historia, ni una incondicional y numerosa y afición, ni un palmarés envidiable para muchos clubes españoles han evitado que el conjunto maño abandone el fútbol profesional, una catástrofe que responde a varios factores, entre los que destaca la degradación deportiva que el Zaragoza ha sufrido en los últimos años.

Pese a que el descenso a Primera RFEF se materializó en la jornada 41, penúltima fecha del campeonato, lo cierto es que le Zaragoza ha estado muy cerca de bajar en las últimas campañas y en la 2016-2017, mientras que el supuesto objetivo de una entidad histórica, el ascenso a Primera, ha estado infinitamente lejos de conseguirse desde tiempos de la pandemia de la covid-19.

El conjunto aragonés descendió a Segunda en la temporada 2012/2013, cuando todavía presidía el club Agapito Iglesias, aquel empresario que soñó con un Zaragoza de Champions, pero que terminó su etapa con el equipo al borde de la desaparición. Lo ocurrido desde entonces da para escribir varias novelas, muchas de ellas de terror.

Mensaje de los propietarios del Zaragoza

Horas después de concretarse el descenso, los propietarios del Real Zaragoza emitieron un comunicado en el que aseguran que ya han comenzado a poner las bases para construir un "proyecto de ascenso" para la temporada que viene.

En dicho mensaje, el Consejo de Administración asegura que "el accionariado está abierto "a la entrada de aficionados o empresarios aragoneses con arraigo en Aragón, con el objetivo común de ayudar en el proyecto para regresar al fútbol profesional".

¿Nayim como presidente?

Jorge Mas, propietario del club maño y actual presidente, está meditando dar un paso atrás y dejar la presidencia, no siendo este el único movimiento que se barrunta en la cúpula de club, ya que también dejaría la dirección general Fernando López. Eso sí, Mas no piensa en desvincularse de manera económica, manteniéndose como propietario y dando su respaldo económico y financiero al equipo.

En esta situación, desde el El Periódico de Aragón informaron que el club medita ofrecer la presidencia a Víctor Fernández y Mohamed Alí Amar Nayim, dos leyendas que servirían para devolver el arraigo zaragocista a la entidad.

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Nayim, quien asegura que nadie ha contactado con él sobre este asunto, siendo sólo "rumores"

El héroe de París, autor del gol más importante de la historia del Zaragoza, siempre ha mantenido que no le importaría volver a la capital aragonesa, donde su figura es muy respetada y querida. “Soy zaragocista a muerte y cuando me necesiten vendré sin dudarlo a sumar de cualquier manera. ¿Si me gustaría volver? Sin duda”, dijo Nayim el pasado mes de diciembre al citado medio.

Nayim no vería con malos ojos ocupar la presidencia del Real Zaragoza, siempre y cuando tuviese "poder de decisión". Algo que, a día de hoy, es tan solo una suposición, ya que repetimos que no ha existido contacto alguno entre el club y el exfutbolista ceutí en este aspecto.

Además de Nayim y Víctor Fernández, también suenan Xavi Aguado, Juan Antonio Señor o Alberto Zapater. En definitiva, leyendas del club que ayuden a lidiar con uno de los momentos más complicados de su historia.