Laporta: "Me alegro de que el juez le haya dado con las puertas en las narices al Real Madrid"

El Barcelona se enfrentará esta noche al Elche en el Martínez Valero, en el duelo que corresponde a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Sin embargo, Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, ha querido hablar en la previa del choque contra los de Eder Sarabia. En este sentido, el directivo ha vuelto a hablar del Caso Negreira, en el momento que ha cargado contra el Real Madrid y Florentino Pérez. Por otro lado, ha expresado su opinión sobre la renovación de Fermín, que se hizo oficial en el día de ayer y ha valorado el encuentro de esta noche.

Laporta destaca la renovación y el momento de forma de Fermín

De esta manera, Joan Laporta ha hablado, en la previa de la comida de directivas del Barcelona y Elche, sobre la renovación de Fermín con el equipo culé: "Es un mérito extraordinario que tiene Deco. Hemos obtenido en este mercado más de nueve millones de euros por operaciones de jugadores y luego está trabajando mucho en que el Barça tenga presente y futuro. Fermín es un pedazo de jugador que sabemos todos que además está muy integrado en el club desde pequeñito. Es una persona extraordinaria y un jugador de gran talento que nuestro entrenador siempre habla maravillas de él. Deco y su equipo lo tenían muy presente y creían que se tenía que mejorar el el contrato de Fermín. Lo tenemos hasta el 31 y la verdad es que estamos muy satisfechos del trabajo que está haciendo Deco".

Por otro lado, Joan Laporta analizó el encuentro de esta noche del conjunto de Hansi Flick ante los de Eder Sarabia y el momento del Barça: "Es la Liga. Estamos en todas las competiciones, hemos ganado la Supercopa, hemos quedado entre los ocho primeros en la Champions, por lo tanto vamos directos a octavos. Está muy bien. Era un objetivo que teníamos. No era fácil de conseguir y finalmente lo hemos conseguido. Tienen un presidente que es una persona de fútbol, que ha elegido bien a sus colaboradores, y además con Eder Sarabia de entrenador, que nos conoce mucho, tenemos que estar muy finos para ganar el partido. Venimos a intentar ganar y tenemos equipo para ganar. Como decía Flick, tenemos que salir con mucha intensidad desde el principio porque si sales sin intensidad siempre nos puede ganar el rival. Ya no solo es el talento sino también la intensidad".

Laporta vuelve a hablar muy claro sobre el Caso Negreira

Por último, Laporta volvió a calificar la actuación del Real Madrid en el Caso Negreira: "El Madrid está allí de una manera que yo creo que es impropia porque además utilizan este procedimiento para intentar obtener información del Barça que afecta a a la esfera confidencial, estrategia de filosofía de club, de cómo dirigir el club. Estaba fuera de lugar la petición que hacían y así el juez lo ha estimado. Voy más allá. Ellos están en este procedimiento para intentar mantener una argumentación que saben que es absolutamente incierta, que no tiene ninguna base y además lo hacen para mantener el discurso que tienen en su televisión, cuando saben perfectamente que esto no es cierto".

En este sentido, Joan Laporta siguió argumentando que espera "que lo más pronto posible se archive el procedimiento porque no va a haber nada que acredite lo que está intentando la parte actora y el Barça nunca ha alterado la competición intentando obtener favoritismo o ventajas arbitrales. Esto es así y me alegro de que el juez le haya dado con las puertas en las narices al Madrid y le haya dicho que para buscar información del Barça y saber cosas de su rival no es este el sistema. Es el intentar ser mejores que nosotros. Es lo que intentamos nosotros, ser mejores trabajando, luchando, haciendo las cosas como se deben hacer, no siempre yendo por la puerta de atrás y intentar jugar con ventaja".