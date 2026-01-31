Alineaciones Elche - Barcelona: Alineación probable de Elche y Barcelona en la jornada 22

El Elche CF recibe al FC Barcelona en el Estadio Martínez Valero, en un duelo de la jornada 22 de LaLiga que mide la ambición de los locales por hacerse fuertes en casa ante un Barça que lidera la clasificación y busca mantener su ritmo para no dar opciones en la pelea por el título

El Elche CF llega a la jornada 22 de LaLiga situado en la 11ª posición, con un balance de resultados en sus últimos cinco encuentros que refleja cierta irregularidad: una victoria, dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Eder Sarabia quiere aprovechar su condición de local para sumar puntos que le permitan consolidarse y levantar sensaciones tras una primera vuelta con altibajos.

Enfrente estará un FC Barcelona que encara el partido como líder del campeonato, con la intención de mantener su ventaja al frente de la tabla y continuar con una buena racha de resultados. En sus últimos cinco duelos ligueros, el conjunto de Hansi Flick ha sumado cuatro victorias y una derrota, lo que le ha permitido mantenerse en la primera posición con una dinámica favorable.

La cita en el Martínez Valero es una prueba exigente para los dos equipos, por un lado, el Elche buscará sentirse fuerte ante su afición, y por otro, el Barcelona intentará imponer su juego de toque y eficacia ofensiva para asegurar tres puntos que refuercen su paso en la segunda vuelta de la competición.

Elche: dudas y opciones en casa

El Elche CF afronta el partido con algunas incertidumbres en su plantilla. Una baja importante será la de Héctor Fort, que seguirá fuera de los terrenos de juegos hasta marzo tras su operación de hombro, por otro lado, Álvaro Núñez es duda por molestias y se ha entrenado al margen esta semana. Además, Aleix Febas no podrá jugar por sanción, lo que obliga a Eder Sarabia a buscar alternativas en la medular para mantener equilibrio.

Entre las decisiones tácticas pendientes están varias posiciones, como la definición de quién ocupará el carril derecho y la posible inclusión de jugadores como Diangana o Mendoza para el choque. El objetivo del Elche es claro, intentar controlar el balón en fases clave, aprovechar la energía de su afición y hacerse fuerte en el Martínez Valero ante un rival que suele ser implacable.

Barcelona: seguir arriba con eficacia

El Barcelona viaja al Martínez Valero con la vitola de líder de LaLiga y con la intención de mantener su ventaja en la tabla tras una primera parte de temporada muy sólida. La dinámica de los culés en liga, con más victorias que derrotas en los últimos compromisos, ha consolidado al equipo en puestos de privilegio y con la ambición de pelear por el título.

Aunque no se esperan bajas específicas del Barça para este partido, está claro que Flick tendrá en cuenta la gestión de minutos para no perder frescura ni eficacia de cara al tramo decisivo del campeonato. El objetivo del Barcelona será imponer su ritmo desde el inicio, buscar superioridad en las zonas de creación y mantener la portería lo más controlada posible ante un rival que sabe mover muy bien el balón.

Onces probables del partido Elche - Barcelona, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga

Elche: Iñaki Peña; Pedrosa, Bigas, Affengruber, Chus; Valera, Aguado, Martim Neto, Diangana, Adrià Pedrosa; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Barcelona: Joan García; Balde, Eric, Cubarsí, Koundé, Bernal, De Jong, Olmo; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.