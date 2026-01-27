El Barcelona llega a un acuerdo para el fichaje de Juwensley Onstein

El FC Barcelona ha cerrado el acuerdo por Juwensley Onstein, joven central neerlandés procedente del Genk, en una operación pensada a medio plazo que refuerza la planificación del Barça pese a un mercado invernal con un único fichaje para el primer equipo

El Barcelona apenas ha sumado un nombre para su primera plantilla este invierno, pero eso no significa que haya permanecido quieto. Mientras João Cancelo figura como la única incorporación inmediata, el club ha acelerado movimientos con la vista puesta en el futuro.

En paralelo a la salida de Dro hacia el PSG, la dirección deportiva ha reforzado su línea de captación internacional. El último paso en esa estrategia es la llegada de un central joven, con proyección y encaje en el modelo, que ya se encuentra en Barcelona para completar los trámites finales.

Un acuerdo avanzado y un plan definido

El protagonista es Juwensley Onstein, defensa neerlandés de 18 años que llega procedente del KRC Genk. Tal y como adelanta Fabrizio Romano, el Barça ha alcanzado un acuerdo total para su fichaje, siendo inscrito como jugador del Barça Atlètic.

Onstein ya ha pasado el reconocimiento médico en la ciudad y la previsión es que firme en las próximas horas en la Ciutat Esportiva. El club quiere que se incorpore de inmediato a la dinámica del filial y empiece a trabajar con normalidad, con un programa de futuro claro y sin prisas innecesarias.

Del Genk al filial, con la mirada puesta en Flick

La idea inicial es que Onstein arranque su etapa en el Barça Atlètic, dentro del sistema de Juliano Belletti. Desde ahí, el club evaluará su progresión y su adaptación al estilo azulgrana, con la posibilidad de dar el salto a entrenamientos puntuales con el primer equipo.

En el cuerpo técnico de Hansi Flick valoran su perfil como central zurdo moderno, con capacidad para defender espacios amplios y para iniciar el juego desde atrás. No se trata de un jugador de impacto inmediato, sino de una inversión deportiva que encaje con la estructura del club en los próximos años.

Un perfil trabajado y bien valorado en Bélgica

Nacido en Arnhem y de ascendencia surinamesa, Onstein ha recorrido un camino formativo exigente. Se formó en el Vitesse antes de pasar por la academia del Ajax, donde permaneció cuatro temporadas.

El Genk apostó por él siendo aún menor de edad y le ofreció un contrato profesional temprano. En Bélgica debutó con el Jong Genk en la segunda división y llegó a disputar 16 partidos durante la pasada temporada, mostrando una combinación de velocidad, físico y buen manejo de balón que llamó la atención de varios ojeadores europeos. Las lesiones han frenado su continuidad este curso, pero no han apagado el interés.

Scouting, anticipación y contexto económico

Este fichaje encaja plenamente en la política de scouting impulsada tras la llegada de João Amaral al área de captación azulgrana. El Barça busca adelantarse a clubes con mayor músculo financiero, incorporando talento joven antes de que su precio se dispare.

En un contexto económico delicado, el club prioriza operaciones de bajo riesgo y alto potencial, especialmente tras casos como el de Dro. Onstein llega con propuestas sobre la mesa, pero eligió el Barça por proyecto y por la posibilidad de crecer dentro de una estructura reconocible. No es un nombre para el presente inmediato, pero sí una pieza que refuerza la idea de construir con tiempo y paciencia.