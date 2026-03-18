Nuevos 'cantos de sirena' por el fichaje del 'Cuti' Romero: "Admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, se declara "admirador" del futbolista del Tottenham en lo que apunta a ser un nuevo intento por su fichaje

El Atlético de Madrid, con la llegada de Mateu Alemany, ha dado un significativo salto de calidad en la dirección deportiva respecto a años anteriores. Prueba de ello ha sido el mercado de fichajes que ha firmado el director deportivo rojiblanco en el mercado de invierno con la llegada de talentos como Mendoza y Lookman. Aunque las cosas empiezan a sonreír al cuadro colchonero, la dirección deportiva no deja de trabajar en relación al siguiente curso, formulando una lista de deseos entre las que Simeone desea que aparezca el 'Cuti' Romero. En la previa de la vuelta de la Champions League, el entrenador argentino emitió 'cantos de sirena' hacia el argentino de cara a un hipotético, aunque deseado, fichaje en el mercado de fichajes.

Simeone sobre el 'Cuti' Romero: "Admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo"

Está claro que Simeone quiere, de cara al siguiente mercado de fichajes, un zaguero. La petición del argentino no es nueva. El 'Cuti' Romero era la opción que más gustaba al entrenador del Atlético de Madrid, pero su fichaje era inviable por la dirección deportiva del cuadro madrileño y las exigencias del Tottenham. Ahora, la situación ha cambiado y la inestabilidad que vive el equipo inglés choca con el deseo del propio futbolista.

Aprovechando la incertidumbre y el deseo de un nuevo central por parte de Simeone, el propio técnico del Atlético de Madrid lanza una indirecta a Mateu Alemany y emite 'cantos de sirena' hacia el futbolista en busca de la aprobación de ambas partes. "Como argentino, admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo. Desde ese lugar, soy claramente un admirador suyo", destacó Simeone en rueda de prensa con unas palabras que no han pasado desapercibidas.

Situación inestable en el Tottenham con el 'Cuti' Romero

Mientras tanto, el central del Tottenham está pasando su momento más complicado. La temporada pasada se incrementaron los rumores de que podía marcharse del Tottenham y recalar en un proyecto que parece adaptarse a él como anillo al dedo. La conquista de la Europa League calmó los ánimos y el Cuti renovó hasta 2029. Sin embargo, este curso nada está funcionando. El equipo está a un punto del descenso, eliminado de las copas domésticas y solo la Champions ha sido un remando de paz para los 'Spurs'.

Además, la figura de Romero en este club ha caído en desgracia. No han gustado nada sus constantes críticas a la directiva. El año pasado culpó a los dueños de no invertir en la plantilla y esta temporada ha vuelto a arremeter contra ellos por la falta de planificación y lo corto que se ha quedado el grupo. "Solo tenemos once jugadores disponibles, increíble, pero es verdad y una desgracia", escribió al cierre del mercado de fichajes el argentino en una publicación en redes sociales que más tarde tuvo que rectificar.