Simeone lo tiene claro con Julián Álvarez: "Quiero que pueda jugar muchos partidos más en el Atlético de Madrid"

Centrado en el choque de vuelta de los octavos de la Champions ante el Tottenham, el entrenador rojiblanco se mostró prudente pese al 5-2 de la ida y se detuvo en la figura de la 'Araña, que cumplirá 100 partidos como colchonero

No es ninguna sorpresa que Diego Simeone se mostrase precavido antes de afrontar este miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Tottenham. Pese al jugoso 5-2 obtenido en la ida en el Metropolitano, el técnico del Atlético de Madrid sabe mejor que nadie que hasta el rabo todo es toro. Porque así se lo ha demostrado su larga experiencia. Sin ir más lejos, hace nada tuvo que sufrir de lo lindo ante el Barcelona para defender un 4-0 en la Copa del Rey.

Fiel a su discurso: no hay nada ganado

Por todo ello, el 'Cholo' afirmó en la rueda de prensa previa al choque que la preparación del mismo ha sido la habitual, sin tener en cuenta los tres goles de ventaja con los que partirán. "Hablamos siempre de lo mismo, intentamos seguir jugando el partido que empezamos jugando en el Metropolitano y habrá diferentes situaciones para generar lo que queremos hacer. Preparamos las eliminatorias siempre igual, pensando en los 180 minutos y luego veremos qué puede suceder", apuntó.

Para el preparador colchonero, además, poder estar entre los 8 mejores de Europa es algo que tampoco debe suponer una presión extra. "Hay que seguir compitiendo de la misma manera, algunas veces llegando más lejos, otras no, pero el nivel competitivo sigue estando y esperamos llevar el partido adonde les podemos hacer daño. Es un equipo intenso, con la ilusión de su gente y que jugará desde el inicio con la ilusión que despierta la competición, y jugamos contra todo eso", explicó.

El segundo más goleador de la Champions

Tampoco prestó atención Simeone, por su parte, al hecho de que el Atlético de Madrid sea actualmente el segundo equipo más goleador de la Champions. "No me detengo en la cantidad de goles para ser objetivo o no. Un equipo intenta ser completo y depende de la contundencia ofensiva y defensiva si logra hacerlo o no", destacó, señalando también cuál puede ser una de las claves para cerrar la eliminatoria.

"Necesitamos jugar el partido en el lugar donde está. Hay una diferencia de tres goles, necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor es marcarles primero para ponerles en una situación más incómoda", comentó, deteniéndose por otro lado en la figura de Julián Álvarez, que cumplirá 100 partidos con la camiseta rojiblanca.

Elogios a Julián Álvarez y a Juan Musso

"Saben lo que confío y creo en él. Es un futbolista en el que confío y quiero que pueda jugar muchos partidos más aquí y siga aumentando esas cifras", señaló sobre el delantero, elogiando a la vez a otro compatriota suyo como el meta Juan Musso, que volverá a estar bajo palos por la lesión de Oblak.

"Con Juan solemos hablar siempre. No solo porque pueda jugar mañana de inicio. Es una persona que ha entrado muy bien en el grupo y ojalá pueda mantener el nivel porque lo está haciendo muy bien de esta manera. Está rindiendo y estamos contentos con su trabajo", afirmó.

La importancia de Marcos Llorente

Por otro lado, Simeone también tuvo palabras de halago para Marcos Llorente. "Es importante en cualquier partido, no solo contra los ingleses. Su crecimiento ha ido de menor a mayor, sin ir ni convocado en algún partido cuando llegó, compitió, demostró que estaba preparado para este paso enorme desde aquel año del título de Liga hasta hoy y es importantísimo dentro del grupo que tenemos", sentenció.

Un "admirador" de 'Cuti' Romero

Por último, el 'Cholo' se refirió además a la presencia en el once del Tottenham del recuperado 'Cuti' Romero, cuyo fichaje pidió en verano. "Como hincha argentino admiro su personalidad, su juego, su trabajo defensivo y seguramente desde el hincha que soy y he visto más partidos con la selección que con el Tottenham soy un admirador de él, claramente", zanjó.