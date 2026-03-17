Tudor lanza un aviso al Atlético de Madrid: "No son mejores que nosotros"

El entrenador del Tottenham ni mucho menos da por perdida la eliminatoria y cree que su equipo tiene opciones de remontar el 5-2 de la ida ante el conjunto rojiblanco en los octavos de final de la Champions

El Atlético de Madrid se presentará mañana miércoles en Londres con una jugosa ventaja que le permite tener encarrilado su pase a los cuartos de final de la Champions. Pero en el seno del conjunto rojiblanco nadie quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. El 5-2 de la ida ante el Tottenham es un gran resultado sin duda. Pero también lo era el 4-0 con el que afrontó en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y tuvo que sufrir de lo lindo para clasificarse.

La dramática situación del Tottenham

Fiel al discurso de su entrenador, Diego Simeone, nadie va a dar el trabajo por hecho hasta el pitido final. ¿Pero y cómo afrontan los ingleses el choque? En realidad se trata del único clavo ardiendo que mantiene la ilusión de los 'Spurs' en una pésima temporada en la que están peleando por no descender en la Premier League (están a un punto del abismo). Pero lejos de tomarse el torneo continental como un escollo, lo ven como una oportunidad.

El optimismo de Igor Tudor

Así, su técnico, Igor Tudor, negó que el Atlético de Madrid sea mejor que ellos y aseguró que tienen que jugar para pasar de ronda, aunque su prioridad es evitar dar con sus huesos en la Championship. "Es un partido que debemos jugar para pasar, aunque nuestra prioridad es mantenernos en la Premier. En la ida demostramos que podemos hacerles daño. No son mejores que nosotros", apuntó.

El croata, que se juega el puesto en los próximos días después de llevar apenas un mes en el cargo, no pierde de este modo la esperanza. "No es imposible remontar. Tenemos que estar en el partido, el partido puede ser largo. Todo está abierto aún, tenemos que creer que podemos hacerlo", insistió.

'Cuti' Romero se recupera a tiempo

Por otro lado, el técnico del Tottenham confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall, que llevaba fuera de los terrenos de juego desde enero con un problema en el tobillo, están listos para jugar después de sus lesiones, aunque no el partido completo. Además, Cristian 'Cuti' Romero, que fue el gran colchonero para reforzar el eje de su zaga el pasado verano, ya está recuperado del golpe en la cabeza que se llevó en la ida y estará disponible tras no participar en el empate a uno cosechado en Anfield ante el Liverpool el domingo pasado.

Las bajas del Tottenham

Por su parte, Joao Palhinha, que chocó con el central argentino en la citada jugada, sí será baja ya que se hizo más daño y tuvo que entrenarse en solitario este martes. Junto a dicha ausencia, el equipo que presente el cuadro británico está condicionado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus, además de Richarlison, que marcó este fin de semana en la Premier League, pero que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas.