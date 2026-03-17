El Tottenham cree en la remontada ante el Atlético de Madrid: "Llámame loco, pero en un partido, metes un gol y te puede cambiar todo"

El Atlético de Madrid se aferra a la gran ventaja de goles con la que llega a Londres, pero el Tottenham promete guerra y dar la campanada en la vuelta de los octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid afronta la semana con la obligación de pasar a cuartos de final de la Champions League tras la goleada en la ida de los octavos de final frente al Tottenham. El 5-2 ampara a los rojiblancos que llegan relajados, aunque no confiados, al duelo en territorio londinense. Aunque la diferencia de goles es notable, el Tottenham cree en la remontada y se ven capacitados para darle la vuelta a una eliminatoria que el Atlético de Madrid tiene en su mano y a la que se aferra con fuerza tras las declaraciones de Pedro Porro.

Pedro Porro sobre la posibilidad de remontada del Tottenham ante el Atlético de Madrid: "Llámame loco, pero en un partido, metes un gol y te puede cambiar todo"

Si algo ha dejado claro el lateral español es que es una persona muy competitiva. Pedro Porro es conocedor de que la ventaja que el Atlético de Madrid posee frente al Tottenham es, sobre el papel, casi insalvable, pero la fe y la confianza de la plantilla inglesa les permite soñar con una noche mágica en el Tottenham Hotspur Stadium. "Yo lancé el mensaje tras el partido: quien no crea que se quede en Madrid. Aquí en Londres puede ser un partido diferente. Es verdad que en la Premier no ganamos, pero en Europa no perdemos hace casi 20 partidos. En las semifinales contra el Bodo, nos pusimos rápido 2-0, por ejemplo", comienza diciendo el defensor en as. " Nadie puede decir que no, y ese es el mensaje, el que no crea que se quede aquí en Madrid. Llámame loco, pero en un partido, metes un gol y te puede cambiar todo", confía Pedro Porro que pone las pilas a la plantilla del Tottenham en un momento muy delicado de la temporada.

Las semifinales de la Copa del Rey, un ejemplo para el Tottenham

Por otro lado, Pedro Porro descubre que el Tottenham ha seguido la pista al Atlético de Madrid desde que conoció que sería su rival en la Champions League y avisa de los diferentes contextos que pueden producirse en el terreno de juego que pueden decantar el partido de lado del Tottenham. "Es un gran equipo, lo demostró en la ida. También nosotros. Si lo piensas, quitando esos tres errores quedamos 2-2. No esperamos que se vayan a encerrar atrás ni mucho menos", destaca a la vez que recuerda la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre los rojiblancos y el Atlético de Madrid. "Lo podemos ver por ahí, pero luego tienen jugadores como Griezmann, Julián, Lookman... En cualquiera te puede marcar gol, y aunque salgan a defender o a atacar, son un equipo muy bien estructurado", sentencia.