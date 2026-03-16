Árbitro de infausto recuerdo para el Atlético de Madrid, todo lo contrario que para Barça y Real Madrid

Los equipos españoles ya conocen quiénes serán los colegiados que impartan justicia en sus duelos de vuelta de octavos de final de la Champions League, con diferentes sensaciones para cada uno de ellos

Los jugadores del Atleti protestan a Siebert en el duelo ante el City de 2022.Imago.

El Atlético de Madrid ya sabe quién será el árbitro que dirija el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham en Londres. La UEFA ha comunicado que será el colegiado alemán Daniel Siebert, que tendrá la ayuda de sus compatriotas Bastian Dankert en el VAR, con Sören Storks como su asistente. En las bandas estarán Jan Seidel y Rafael Foltyn, junto a Daniel Schlager como cuarto árbitro.

No guarda un buen recuerdo el conjunto rojiblanco de las dos únicas ocasiones en que el trencilla germano le ha pitado un encuentro, pues en ninguno de ellos consiguió el triunfo. A sus 41 años, Siebert arbitró por primera vez a los de Diego Pablo Simeone en la temporada 2021-2022. Primero en la fase de grupos en su estadio frente al Liverpool (2-3) y después en la vuelta de los cuartos de final en su estadio frente al Manchester City (0-0), en los que el equipo inglés pasó a semifinales tras haber ganado en la ida.

Este miércoles, el Atleti puede romper esa mala racha aunque le serviría una derrota de hasta por dos goles para hacer bueno del 5-2 de la ida y pasar a cuartos de final.

Letexier, el árbitro del Barça-Newcastle

El miércoles también juega el Barça, que deberá ganar al Newcastle para estar en cuartos después del 1-1 de la ida. El colegiado francés François Letexier dirigirá el partido del Camp Nou. Letexier contará en el VAR con el belga Bram Van Driessche y como asistente con el francés Jérôme Brisard. Los también galos Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni actuarán como asistentes y Jérémie Pignard como cuarto árbitro, según confirmó la UEFA.François Letexier, de 36 años, es árbitro de FIFA desde 2017 y hasta la fecha ha arbitrado dos veces al Barcelona, ambas en la temporada 2024-2025, y las dos con victoria del conjunto azulgrana, por lo que los presagios son buenos para los de Flick.

En la fase de grupos en el campo del Dortmund alemán (2-3) y en la vuelta de los octavos de final en su estadio frente al Benfica portugués (3-1). Será su primer partido con el Newcastle inglés.

Turpin, para el City-Real Madrid

El también francés Clement Turpin ha sido designado por la UEFA para dirigir este martes el Manchester City-Real Madrid. Nacido en Oulins hace 43 años, estará auxiliado en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro será Willy Delajod y en el VAR estarán Jerome Brisard y Bastien Dechepy.

El colegiado francés dirigirá al Real Madrid por undécima vez y pitará el duelo entre estos dos equipos por tercera, tras el 2-3 conseguido por el cuadro blanco en febrero de 2025, y el triunfo por 1-2 del equipo de Pep Guardiola en la fase de liga esta campaña, el pasado 10 de diciembre.