Arbeloa da detalles sobre el estado de Mbappé: "Estoy con ganas de tenerle en el campo"

El entrenador del Real Madrid confirmó que el delantero francés "ya está disponible". Además, el salmantino asumió la dificultad del choque de mañana contra el Manchester City, con un plan que ha querido explicar

El Real Madrid se verá las caras mañana con el Manchester City. El conjunto blanco llega con una importante ventaja de tres goles tras el hat-trick que logró Fede Valverde en el encuentro de ida en el Bernabéu. En este sentido, Álvaro Arbeloa, como viene siendo habitual, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, dónde ha confirmado la disponibilidad de Mbappé y ha descartado a Jude Bellingham, que ha pedido viajar y entrar en la convocatoria pero no tiene luz verde ni alta médica para volver a vestirse de corto.

Arbeloa explica el plan para visitar al Manchester City en el Etihad

Arbeloa ha comenzado la rueda de prensa explicando el plan para eliminar al Manchester City de la UEFA Champions League: "El mismo que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar con la misma humildad y el mismo compromiso que en la ida. Incluso más, porque no va a ser fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana. Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana y el rival que tenemos enfrente. Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio y ser capaces de hacerles mucho daño".

Por otra parte, Arbeloa fue preguntado por las vacas sagradas en el vestuario del Real Madrid: "No he sentido en los dos meses que llevo aquí tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouameni que se han ganado sus minutos en el campo, no son vacas sagradas. Lo que están haciendo todos los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel, están jugando muy bien, que es lo que saben hacer. Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando muchos. Cuando se recuperen jugadores tendré más opciones y ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once jugadores más adecuados en el terreno de juego".

Arbeloa reacciona a la decisión de Guardiola de no entrenar en el día previo al partido

En este sentido, Arbeloa ha valorado la soprendente decisión de Guardiola de no entrenar en el día de hoy: "Creo que lo ha explicado bien Guardiola esta mañana. No es algo nuevo para ellos. Es el partido 987 que dirige Guardiola. No seré yo el osado que le dé consejos. Es un equipo que se conoce muy bien, juegan con los ojos cerrados porque llevan muchos años juntos.

El técnico del Real Madrid quiso hablar de nombres propios como Fede Valverde y Arda: "Fede puede jugar en cualquier posición y lo hace realmente bien en todos lados. Está a su mejor nivel y está marcando. Tiene libertad de movimientos. Cuando vuelvan Bellingham y Mbappé hay que seguir con esta versión de Fede. El golazo ante el Elche fue espectacular. Un golazo. Y ese duelo con Haaland... Tenemos que defender al noruego y cuanta más gente mejor. Pero creo que Arda hizo un buen trabajo y a ver si repetimos mañana".

Por último, Arbeloa explicó la disponibilidad de Bellingham y confirmó la alta médica de Mbappé: "Bellingham ha sido él el que ha querido venir con los compañeros, pero no estará mañana. Estoy feliz de verle cada vez más cerca. Va a ser uno de los líderes y es importante que esté aquí con nosotros. Mbappé ya está disponible. Mañana veréis. Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también es un jugador que se relaciona con él. Es un jugador muy inteligente y capaz de moverse a los espacios que genera el rival. Estoy con ganas de tenerle en el campo. Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser competitivo. Pero eso habla mucho de lo bien que está el equipo".