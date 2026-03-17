Arbeloa: "Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores"

El técnico del Real Madrid compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el triunfo frente al Manchester City y el pase a cuartos de final, dónde se verán las caras con el Atalanta o Bayern de Munich

El Real Madrid terminó de sentenciar la eliminatoria con la victoria frente al Manchester City, en el choque correspondiente a la vuelta de octavos de final. Un doblete de Vinicius aumentó la ventaja y clasificó al conjunto blanco a la siguiente ronda de la Copa de Europa. De esta manera, Arbeloa compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el triunfo ante los de Guardiola en el Etihad, que tuvo como gran novedad el regreso de Mbappé casi un mes después, además de la sustitución de Courtois en el descanso.

Arbeloa, con el foco en los cuartos de final de la Champions League

En este sentido, Arbeloa fue preguntado por el siguiente rival en la UEFA Champions League, que apunta a ser el Bayern de Múnich: "Bueno, lo que venga, claro, lo importante es estar ahí. Y lo que decimos siempre: si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores". Por otro lado, el técnico del Real Madrid habló de la victoria ante el Manchester City de Pep Guardiola: "Ellos han salido como esperábamos, apretando, poniendo en dificultades. Faltó paciencia con balón, pero es muy fácil decirlo y menos hacerlo. Y tras el penalti, cambió todo". Sobre si echaron el freno en la segunda parte, el salmantino afirmó que "sí, seguro que inconscientemente. Aunque en el descanso hablamos de salir a ganar, tener mucho balón y hacer goles. Pero enfrente había un rival que lo hace muy bien".

En este sentido, Arbeloa valoró la importancia de haber eliminado al Manchester City y el hecho de lograr hasta cinco goles entre el encuentro del Bernabéu y el del Etihad: "Lo importante es que aprendamos de cómo tenemos que ganar cada partido: compromiso, sacrificio y oficio. Y, sobre todo, siendo un equipo. Mentalidad colectiva". Por otra parte, el entrenador del Real Madrid alabó los dos partidos que firmó Brahim contra el conjunto de Guardiola: "Sí sí, ha hecho una eliminatoria espectacular. No era fácil, porque tenía que cubrir un hueco muy grande, como es el de Mbappé. Pero lo ha hecho muy bien, ayudando en defensa y soltándose en ataque".

Arbeloa habla del estado de Courtois tras retirarse en el descanso

Sobre el estado de Courtois, Arbeloa explicó que el cambio "ha sido por precaución. Tenía unas pequeñas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo. Espero que esté el domingo". Por último, el técnico del Real Madrid desveló qué le dijo Guardiola tras el partido: "Nada, darme la enhorabuena y desearle suerte para la final del domingo".