Lunin, tras la sustitución de Courtois: "Una pena lo de Thibaut, tenemos una mala racha con las lesiones"

El portero del Real Madrid, al igual que Vinicius, habló tras la victoria ante el Real Madrid, dónde aprovechó para hablar de la sustitución del meta belga en el descanso, siendo una pésima noticia para los de Arbeloa tras su visita al Etihad

La victoria del Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad dejó varios nombres propios. Uno de ellos fue Vinicius, que derribó la puerta de Donnarumma en la primera parte desde el punto de penalti. Además, cerró la eliminatoria firmando el segundo tanto y consiguiendo la victoria contra los de Pep Guardiola. Otro es Lunin. El ucraniano tuvo que salir a escena por la lesión de Thibaut Courtois, que dejó el partido en el descanso y estaría a la espera de pruebas para confirmar si tiene un problema muscular. Tras ello, ambos protagonistas hablaron tras la eliminatoria.

Lunin valora el triunfo ante el Manchester City

En primer lugar, Lunin habló de la lesión de Courtois: "Una pena lo de Thibaut, tenemos una mala racha con las lesiones. Lo de hoy era complicado, incluso con diez. Lo hemos cumplido, pasamos a cuartos y a seguir. Siempre como portero quieres que el rival no tenga ninguna ocasión, pero esto es la Champions y es el City. Sabíamos qué partido nos esperaba y que había momentos de sufrir aquí".

Además, Lunin resaltó la importancia de ganar a un equipo como el Manchester City de Guardiola y apuntó que no sabía qué tenía Courtois: "Siempre ganar a un rival como el City te da un plus, ojalá te meta en buena dinámica, siempre es más fácil trabajar ganando. Vamos a seguir igual y mejorando. No lo sé, tiene que hablar con los médicos y lo mío es lo de siempre, estar preparado en cada partido y aportar lo que puedo".

Vinicius, tras su doblete en el Etihad

Por su parte, Vinicius analizó sus sensaciones tras eliminar al Manchester City y lograr un doblete: "Es un partido muy importante para nuestra confianza, porque tuvimos muchos partidos buenos en esta temporada pero sin controlar tanto como lo hicimos en esta eliminatoria. Era un partido muy difícil, ante un gran equipo y entrenador. Ellos tienen mucho balón pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer: trabajar y aprovechar la oportunidad. ¡He fallado muchas! Pero hoy no hemos necesitado tantas. Es un momento importante. Todos sabemos que este club y su afición cambian, cuando llegan los grandes partidos, esta competición. Estamos preparados para más. Que venga el próximo".

Por otro lado, Vinicius habló sobre el momento del penalti, previo al lanzamiento y del primer gol del partido: "En la ida dije a Fede que lo tirase, porque estaba haciendo un gran partido, le dije de tirarlo, no quiso y fallé. Hoy se lo dije otra vez, pero me dijo que no, me dio toda la confianza, que es lo que debe hacer como capitán. He marcado y podido ayudar al equipo para conseguir la victoria. El fútbol es bueno por eso: siempre hay otra oportunidad. Y aquí está. Hemos ganado y a cuartos, junto con nuestra afición, con nuestra familia, todos los jugadores y el cuerpo técnico, que loi da todo por nosotros".