Manchester City - Real Madrid: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League

El Real Madrid visita el Etihad Stadium con una clara ventaja tras el contundente 3-0 logrado en el Santiago Bernabéu, el conjunto blanco afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions con la oportunidad de cerrar su pase a la siguiente ronda ante un Manchester City obligado a firmar una remontada histórica

La UEFA Champions League entra en su momento decisivo con la disputa de los partidos de vuelta de los octavos de final, y uno de los focos de la jornada estará puesto en el Etihad Stadium, donde Manchester City y Real Madrid volverán a verse las caras en una eliminatoria que, tras el encuentro de ida, parece claramente encarrilada para el conjunto español.

El Real Madrid firmó una actuación muy sólida en el Santiago Bernabéu, imponiéndose por 3-0 y colocando la eliminatoria muy de cara antes de viajar a Inglaterra. Ese resultado obliga ahora al equipo de Pep Guardiola a protagonizar una remontada de gran magnitud si quiere seguir con vida en la máxima competición continental.

El Real Madrid llega con una ventaja muy sólida

El conjunto madridista afronta el encuentro con una renta muy importante tras el resultado obtenido en el partido de ida. El 3-0 conseguido en el Bernabéu coloca al equipo blanco en una posición privilegiada para alcanzar los cuartos de final de la Champions League. Además, la historia reciente de la competición respalda al conjunto madrileño en este tipo de escenarios. El Real Madrid nunca ha sido eliminado en una competición europea después de ganar la ida por tres goles de diferencia, una estadística que refleja la solidez con la que suele gestionar este tipo de ventajas.

Los precedentes entre ambos equipos en Europa también han dejado eliminatorias muy igualadas en los últimos años. El Manchester City ha conseguido victorias contundentes en enfrentamientos anteriores, como aquel 4-0 en la semifinal de la temporada 2022-2023, aunque en los cruces más recientes el conjunto blanco ha logrado salir adelante en momentos decisivos.

El Manchester City busca una remontada complicada

El Manchester City afronta el partido con la obligación de arriesgar desde el inicio. El equipo dirigido por Pep Guardiola necesita remontar tres goles si quiere mantenerse en la competición, un escenario que convierte el duelo del Etihad en un desafío de máxima exigencia para los ingleses. El conjunto ‘sky blue’ llega además tras un momento algo irregular en su competición doméstica. Su reciente empate ante el West Ham (1-1) en la Premier League ha aumentado las dudas en torno al equipo, que también se encuentra a cierta distancia del liderato liguero.

Pese a todo, el City confía en el apoyo de su estadio y en su capacidad ofensiva para intentar cambiar el rumbo de la eliminatoria. Sin embargo, delante tendrá a un Real Madrid experto en gestionar este tipo de escenarios europeos, acostumbrado a competir al máximo nivel en la Champions League. Con el 3-0 de la ida como punto de partida, el partido promete intensidad desde el primer minuto, con un Manchester City obligado a atacar y un Real Madrid que buscará defender su ventaja para sellar el pase a la siguiente ronda.

Posibles onces del Manchester City - Real Madrid en la vuelta de Octavios de final de la Champions League

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Savinho, Jeremy Doku, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.

Manchester City - Real Madrid: fecha y horario del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, que se disputará en el Etihad Stadium, está programado para el martes 17 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el Manchester City - Real Madrid de Champions League?

El Manchester City - Real Madrid de los octavos de final de la UEFA Champions League será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones(M60 O115), Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la competición en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Manchester City - Real Madrid de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Manchester City - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Etihad Stadium. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.