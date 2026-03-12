El Manchester City fija a Elliot Anderson como prioridad para reforzar el mediocampo

El Manchester City prepara su ofensiva en el mercado de verano y sitúa al centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, entre sus principales objetivos

El Manchester City ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y una de sus prioridades será incorporar un centrocampista de primer nivel durante el mercado de verano. Según diversas informaciones del mercado de fichajes, el nombre que aparece con fuerza en la agenda del club es el de Elliot Anderson, actual jugador del Nottingham Forest.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola considera que el mediocampista inglés encaja perfectamente en el perfil que buscan para reforzar su plantilla, por lo que su fichaje podría convertirse en una de las grandes operaciones del próximo mercado.

Un talento en ascenso en la Premier League

A sus 23 años, Elliot Anderson se ha consolidado como uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección de la Premier League. Tras su salida del Newcastle United, club que lo vendió por alrededor de 35 millones de libras, el futbolista ha experimentado una notable progresión en el Nottingham Forest.

Su crecimiento deportivo ha sido tan destacado que su valoración en el mercado podría acercarse actualmente a los 100 millones de euros, una cifra que refleja el interés que ha despertado entre varios clubes importantes de Inglaterra.

El Manchester City no es el único equipo que sigue de cerca su evolución. El Manchester United también lo tiene en su lista de posibles incorporaciones para reforzar el centro del campo.

Un objetivo clave para el proyecto de Guardiola

Dentro de la planificación deportiva del City, Anderson figura entre los principales candidatos para fortalecer la zona media del equipo. El club inglés busca futbolistas capaces de aportar equilibrio, dinamismo y calidad en la distribución, características que el joven mediocampista ha demostrado en la Premier League.

Aunque por el momento no se han producido contactos oficiales con el Nottingham Forest ni con el entorno del jugador, todo apunta a que el City comenzará a trabajar en la operación en las próximas semanas. En el club consideran que adelantarse a otros pretendientes podría ser clave para cerrar el fichaje.

La competencia del Manchester United

El Manchester United también sigue de cerca la situación del futbolista. En Old Trafford valoran mucho su perfil y lo sitúan entre los principales objetivos para reforzar el mediocampo junto a otros nombres como Carlos Baleba y Adam Wharton.

Sin embargo, la planificación deportiva del United podría verse condicionada por la incertidumbre sobre su futuro entrenador, lo que podría retrasar la toma de decisiones en el mercado. Este escenario podría beneficiar al Manchester City, que ya ha demostrado en anteriores ventanas de fichajes su capacidad para actuar con rapidez cuando detecta una oportunidad.

El City quiere adelantarse en la carrera

El interés del Manchester City por Anderson responde a una estrategia clara: asegurar talento joven que pueda convertirse en una pieza clave del equipo en los próximos años. Con el Mundial de 2026 en el horizonte y la posibilidad de que el mediocampista tenga un papel importante con Inglaterra, su valor en el mercado podría seguir aumentando.

Por ese motivo, el club de Guardiola no quiere perder tiempo y estudia la forma de adelantarse a sus competidores en la carrera por uno de los centrocampistas más prometedores del fútbol inglés. Si las negociaciones avanzan, el nombre de Elliot Anderson podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes de verano.