Arsenal va a por Lukeba: Arteta lo tiene como objetivo prioritario para el próximo mercado

El Arsenal ya mueve ficha para fichar al prometedor central francés Castello Lukeba del RB Leipzig antes del mercado de verano

El Arsenal ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y uno de los nombres que aparece con fuerza en su agenda es el del central francés Castello Lukeba. El defensor del RB Leipzig, de 23 años, se ha convertido en uno de los principales objetivos del club londinense para reforzar su línea defensiva de cara al próximo mercado de verano.

Según diferentes informaciones procedentes de Francia, el equipo dirigido por Mikel Arteta ha iniciado contactos preliminares para estudiar la viabilidad de la operación. Aunque todavía no existe una oferta oficial, el interés del conjunto inglés es real y forma parte de su estrategia para seguir consolidando una plantilla competitiva.

Un central joven con gran proyección

El internacional francés, formado en el Olympique de Lyon, llegó al RB Leipzig hace tres temporadas y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en uno de los defensas jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Su rendimiento en la Bundesliga ha despertado el interés de varios clubes importantes, especialmente por su capacidad para sacar el balón jugado y su solidez en defensa.

Lukeba, que tiene contrato con el club alemán hasta 2029, destaca por su perfil zurdo, algo muy valorado en el fútbol actual. Esta característica lo convierte en una pieza muy interesante para el sistema de juego de Arteta, que apuesta por centrales capaces de participar en la construcción desde atrás.

El Arsenal ya sigue de cerca al defensor

El interés de los gunners no es reciente. En las últimas semanas, el club inglés ha enviado ojeadores para seguir de cerca el rendimiento del jugador. Uno de esos observadores estuvo presente en el partido entre el RB Leipzig y el Borussia Dortmund disputado el pasado 21 de febrero, donde analizaron de cerca el desempeño del zaguero francés.

Este seguimiento forma parte del proceso habitual de análisis que realizan los clubes antes de realizar una inversión importante. En el caso del Arsenal, el objetivo es evaluar si Lukeba puede convertirse en un refuerzo estratégico para el futuro del equipo.

Un traspaso que podría superar los 60 millones

Aunque las conversaciones entre las partes aún están en una fase inicial, el RB Leipzig no contempla una salida sencilla de uno de sus futbolistas más valiosos. El club alemán ha fijado una valoración que podría situarse entre 60 y 70 millones de euros, una cifra que refleja tanto el potencial del jugador como la duración de su contrato.

Además, el equipo germano podría verse obligado a considerar la venta de algunas de sus figuras si no logra clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada. Esta situación podría influir en el futuro de Lukeba durante el próximo mercado.

Un perfil ideal para el proyecto de Arteta

En el Emirates Stadium consideran que Lukeba encaja perfectamente en el modelo de juego del equipo. Su capacidad defensiva, su velocidad y su calidad para iniciar jugadas desde la zaga lo convierten en un candidato ideal para fortalecer la plantilla.

El entorno del futbolista tampoco vería con malos ojos un cambio de escenario hacia la Premier League, una competición que se encuentra entre sus destinos preferidos junto a LaLiga. Por ello, el Arsenal intentará avanzar en las negociaciones lo antes posible para evitar que otros grandes clubes europeos entren en la puja.