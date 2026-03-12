El Manchester City analiza un posible 'bombazo' en forma de fichaje con Ousmane Dembélé

El Manchester City sigue de cerca la situación de Ousmane Dembélé tras los contactos entre su agente y la dirección deportiva del club inglés

El nombre de Ousmane Dembélé vuelve a aparecer con fuerza en los rumores de fichajes del fútbol europeo. El extremo francés del Paris Saint-Germain ha despertado el interés del Manchester City, que ya estudia diferentes alternativas para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. En este contexto, un reciente encuentro entre su agente y un directivo del club inglés ha generado numerosas especulaciones sobre un posible movimiento en el mercado.

Un encuentro que dispara los rumores

Según diversas informaciones, Moussa Sissoko, representante del internacional francés, mantuvo una conversación con Hugo Viana, actual director deportivo del Manchester City, durante su estancia en Madrid. Aunque este tipo de reuniones son relativamente comunes entre agentes y clubes de élite, el contacto ha sido suficiente para despertar la atención de los medios y de los aficionados.

Por ahora no existe una negociación formal, pero el acercamiento podría interpretarse como una primera toma de contacto para analizar escenarios de cara al próximo mercado de fichajes. En el club inglés se mantienen atentos a las oportunidades que puedan surgir para mejorar su ataque.

El PSG busca asegurar el futuro de su estrella

Mientras tanto, el Paris Saint-Germain trabaja para garantizar la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes. Dembélé tiene contrato hasta junio de 2028, pero la entidad parisina pretende ampliar su vínculo y consolidarlo como una de las grandes figuras del proyecto deportivo.

El atacante francés se convirtió la temporada pasada en una pieza clave del equipo, siendo uno de los protagonistas del histórico triunfo del PSG en la Liga de Campeones. Su impacto fue tan notable que terminó recibiendo el Balón de Oro 2025, lo que elevó aún más su prestigio dentro del panorama futbolístico internacional.

Sin embargo, las conversaciones para una renovación no avanzan al ritmo esperado. Esta situación ha llevado al entorno del jugador a escuchar posibles propuestas procedentes de otros clubes importantes del continente.

Un perfil que encaja en el estilo del Manchester City

Dentro de la planificación deportiva del Manchester City, reforzar las bandas ofensivas es una prioridad. El equipo inglés busca futbolistas capaces de generar desequilibrio, ganar duelos individuales y aportar creatividad en los momentos más exigentes.

En ese sentido, Ousmane Dembélé encaja perfectamente en ese perfil. Su velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su talento para crear ocasiones de gol lo convierten en un jugador muy atractivo para cualquier gran club europeo.

Además, la posibilidad de formar un ataque junto a Erling Haaland sería especialmente interesante para el City. La combinación entre la capacidad goleadora del delantero noruego y la explosividad del extremo francés podría llevar el potencial ofensivo del equipo a otro nivel.

Una operación complicada en el mercado

A pesar del interés, el fichaje de Dembélé no sería sencillo. El Paris Saint-Germain considera al jugador una pieza fundamental dentro de su estructura y no contempla una salida fácil. Además, su contrato vigente hasta 2028 fortalece la posición negociadora del club francés.

Cualquier intento serio por parte del Manchester City requeriría una inversión económica muy elevada, además de convencer al propio futbolista de iniciar una nueva etapa en la Premier League.

Por todo ello, aunque todavía no hay negociaciones concretas, el futuro de Ousmane Dembélé promete convertirse en uno de los temas más seguidos del próximo mercado de fichajes europeo.