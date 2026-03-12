Así queda la Conference League tras la victoria del Shakhtar Donetsk y la derrota del Sparta de Praga en los octavos de final de la competición europea

Los octavos de final de la Conference League arrancaron con partidos intensos y varios equipos tomando ventaja en la ida de cara a la lucha por los cuartos de final

Los octavos de final de la Conference League comenzaron con partidos intensos y resultados que dejaron varias eliminatorias abiertas. Algunos equipos lograron tomar ventaja en la ida, mientras que otros deberán remontar en la vuelta para mantenerse con vida en la competición europea. Entre los encuentros más destacados aparecieron el triunfo del Shakhtar Donetsk, la ajustada victoria del AZ Alkmaar, el sufrimiento del Estrasburgo y la sólida actuación del Rayo Vallecano en Turquía.

El Shakhtar sorprende con talento brasileño

El Shakhtar Donetsk, dirigido por Arda Turan, dio uno de los golpes más importantes de la jornada tras imponerse 1-3 al Lech Poznan como visitante. El conjunto ucraniano mostró una versión ofensiva muy atractiva basada en la calidad de sus jóvenes futbolistas sudamericanos.

Los goles llegaron gracias a Marlon Gomes, Newerton e Isaque, quien firmó una de las jugadas más espectaculares del partido con una chilena espectacular que dejó sin opciones al portero rival. Además, el delantero Kaua Elías fue un constante dolor de cabeza para la defensa polaca, generando varias ocasiones claras aunque sin lograr marcar.

Pese a las dificultades que atraviesa el club debido a la situación en Ucrania, el Shakhtar continúa compitiendo con carácter en Europa. El equipo, que disputa sus encuentros como local en Polonia, mantiene una plantilla joven con gran proyección y que podría recibir ofertas importantes en el próximo mercado.

El AZ toma ventaja en un duelo equilibrado

Otro de los enfrentamientos más interesantes fue el triunfo del AZ Alkmaar por 2-1 ante el Sparta de Praga. El encuentro estuvo marcado por la actuación del delantero Troy Parrott, quien se convirtió en el protagonista al anotar un doblete decisivo.

El primer tanto llegó tras una gran jugada colectiva culminada por el atacante irlandés. Sin embargo, el conjunto checo reaccionó tras el descanso y consiguió empatar gracias a Matyas Vojta, que aprovechó un rebote dentro del área.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, Parrott apareció nuevamente en los minutos finales para marcar el gol de la victoria, dejando la eliminatoria abierta de cara al duelo de vuelta en la capital checa.

El Estrasburgo resiste ante el empuje del Rijeka

El Estrasburgo también consiguió una victoria importante al imponerse 1-2 al Rijeka en Croacia. El conjunto francés comenzó con intensidad y se adelantó muy pronto en el marcador con un tanto de Panichelli, quien definió tras una buena acción colectiva.

Más adelante, Martial Godo amplió la ventaja al aprovechar un rechace dentro del área. Aunque el partido parecía controlado para los visitantes, el Rijeka reaccionó con un gol de Majstorovic, que recortó distancias de cabeza tras un centro desde la banda.

En los últimos minutos, el equipo croata presionó en busca del empate, pero la defensa francesa logró mantener la ventaja para llegar con mejores sensaciones al partido de vuelta.

El Rayo Vallecano golpea primero en Turquía

Uno de los resultados más destacados lo firmó el Rayo Vallecano, que venció 1-3 al Samsunspor en Turquía. El equipo madrileño mostró personalidad desde el inicio con una presión alta y un juego ofensivo muy dinámico.

El primer gol llegó gracias a Alemão, quien aprovechó un balón suelto en el área tras un disparo de Isi Palazón. Aunque el conjunto turco empató poco después por medio de Marius, el Rayo reaccionó antes del descanso con un tanto de Álvaro García.

En la segunda mitad, el propio Alemão selló el triunfo con un gran gol tras una brillante acción individual, dejando la eliminatoria muy encarrilada para los franjirrojos.

Así quedan los resultados de los octavos de final de la Conference League