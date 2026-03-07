Iñigo Pérez: inquietud por el duelo de Conference en Turquía, deseos para Jorge de Frutos y elogios a la reacción del Rayo Vallecano

El técnico del conjunto vallecano ha pasado por sala de prensa antes de la visita de este domingo al Sevilla FC, en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, cita a la que ha otorgado toda su atención pidiendo aparcar por el momento los octavos de final de la UEFA Conference League, eliminatoria salpicada por los efectos colaterales de la guerra en Irán

El Rayo Vallecano afrontará a partir de este domingo dos semanas de elevadísima exigencia. Por un lado, visita este 8-M al Sevilla FC en un duelo directo por la permanencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la semana que viene recibirá a otro equipo de la zona baja de LaLiga EA Sports como el Levante UD, intercalando dos sesiones intersemanales para disputar los octavos de final de la UEFA Conference League ante el Samsunspor turco.

Esta visita a Turquía, uno de los muchos países que se han visto afectado por la guerra en Irán, ha sido uno de los temas a tratar en la rueda de prensa que ha concedido Iñigo Pérez justo antes del último entrenamiento previo al viaje hasta Sevilla. El reto de mantener en LaLiga el buen nivel de las últimas semanas ahora que vuelve Europa y los méritos de Jorge de Frutos para ir convocado con la selección española han sido otros de los asuntos contestados por el entrenador del Rayo.

Un mar de dudas en Vallecas por el duelo a Turquía en la ida de octavos en la Conference League

"Mi consejo, nunca prohibición, a los jugadores ha sido que se olviden absolutamente del partido del jueves. Cuando tenga que llegar, llegará, y si no tiene que llegar, no llegará, porque nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada en términos de decisión", ha explicado desconociendo si se jugará en Turquía, si será aplazadado, si la UEFA buscará una sede alternativa... Tenemos un partido muy importante en Sevilla".

Europa regresa justo coincidiendo con una gran reacción del Rayo en LaLiga

"Sí, habría firmado llegar a marzo en esta situación -duodécimo en LaLiga y en octavos de final de la Conference League-. Uno de los objetivos era pasar la Fase de Grupos de la Conference. Lo hemos hecho y además con notable o sobresaliente. Ahora tenemos que empezar otro tipo de partidos de ida y vuelta que tampoco los hemos jugado".

"Nos adaptaremos a un rival que tiene potencial; pero después de Sevilla ya hablaremos de ellos. En Liga estamos en el camino. Ya sabéis que ganar siempre manda, pero el proceso de estos años está siendo bueno. Yo estoy contento y sí, lo habría firmado pasar el primer objetivo y estar ahora a seis puntos del descenso".

"Intento que los resultados no nos afecten. A mí, como entrenador, no me afecta en mi visión sobre el grupo y sobre la idea que tenemos. (Los últimos resultados positivos) nos ayudan, nos elevan la autoestima, la confianza, la idea... Pero no debemos olvidar de dónde se viene esta temporada, de dónde vinimos la temporada anterior a pesar de luego conseguir el objetivo. Ganes, pierdas o empates, lo importante es mirar el proceso. El proceso creo que está siendo bueno durante toda la temporada y va a seguir siendo así hasta que termine".

El nivel de Jorge de Frutos y su posible vuelta a la selección española

"No sé, no me gusta opinar sobre otros delanteros. En LaLiga tenemos grandes jugadores que pueden jugar en esa línea. Jorge es uno de ellos, a la vista está el trabajo que hace sin balón, y me gusta mucho que marque goles porque es como una forma de refrendar toda esa labor que al principio no es tan elocuente para el público".

"Ojalá pueda mantenerse en esta línea de trabajo, de goles, que pueda ser llamado y, como broche final, que pueda ir al Mundial con la selección. Pero lo que más me gusta de Jorge es que es alguien que, a pesar de que esté bien o no lo esté, nunca se va a desviar ni un segundo de lo que es el día a día".